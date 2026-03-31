Pasqua sicura a Rimini: potenziati controlli della Polizia locale su territorio e viabilità

Per Sabato Santo, Pasqua e Pasquetta, 60 operatori su tre turni garantiranno sicurezza, controllo del traffico e contrasto allo spaccio

Per l’intera settimana di Pasqua, la Polizia locale ha previsto uno speciale impegno allo scopo di aumentare la presenza di personale in divisa, destinato al presidio del territorio e della viabilità.

In particolare, per le giornate di Sabato Santo, Pasqua e Pasquetta sono previsti complessivamente 60 operatori, suddivisi su tre turni di lavoro (mattino, pomeriggio e sera), a cui si unirà il personale del Nucleo Sicurezza Urbana, della squadra di Polizia giudiziaria e del nucleo dell'unità cinofila.

Questi ultimi, oltre al normale controllo del territorio, saranno impegnati in servizi specifici di contrasto allo spaccio e per la sicurezza urbana. Le pattuglie si dedicheranno al controllo di tutto il territorio comunale, in particolare delle aree più sensibili, come il Centro Storico, Marina Centro, ma anche al controllo della viabilità negli incroci e nelle rotatorie più trafficate, così come le piazze e gli eventi in programma.

A questo dispositivo si aggiunge anche l’attività dell’ufficio mobile denominato PCO (Punto di Controllo Avanzato), che farà tappa fissa in piazza Kennedy, con un presidio permanente previsto sia per il turno mattutino che per quello pomeridiano, a supporto degli agenti operativi. Una presenza che garantirà maggiore sicurezza per tutta la durata delle festività pasquali, fungendo anche da punto di riferimento per cittadini e turisti e rafforzando la percezione di sicurezza.

Le pattuglie appiedate svolgeranno un lavoro attivo per contrastare accessi abusivi, comportamenti inadeguati e infrazioni, vigilando anche sul rispetto degli spazi pubblici e tutelando i luoghi storici e artistici.