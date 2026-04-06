Pasquetta 2026, 5 libri da leggere tra picnic, relax e passeggiate

Dalla poesia di Emily Brontë ai racconti di Murakami: i consigli di lettura per una Pasquetta all’insegna del relax

Pasquetta tra grigliate, picnic, passeggiate e buone letture. Abbiamo chiesto alla scrittrice amatoriale riminese Chiara Antonioli, curatrice dello spazio social Libri-mania, di consigliarci alcuni testi per accompagnare chi, in questa giornata, riuscirà a ritagliarsi qualche momento di relax.

Negli ultimi tempi si è riscoperta la figura di Emily Brontë, autrice di Cime tempestose, e proprio da qui nasce il primo consiglio: Poesie. Opera completa (Mondadori, collana Oscar). Una lettura da affrontare partendo dall’introduzione firmata da Charlotte Brontë, sorella di Emily e di Anne Brontë. Versi che conducono direttamente nella brughiera inglese, lo stesso scenario in cui prende vita una delle storie più intense, tormentate e affascinanti della letteratura.

Un altro suggerimento a carattere poetico è Ragazze che scrivono poesie di Alba Donati (Einaudi), che propone i ritratti di poetesse come Emily Dickinson, Anna Achmatova, Antonia Pozzi, Wisława Szymborska e Sylvia Plath. Vite diverse, lontane nel tempo, ma unite da un filo comune: la poesia come forma di esistenza.

Tra i titoli consigliati c’è anche Uomini senza donne di Haruki Murakami (Einaudi Super ET), una raccolta di racconti in cui segnaliamo in particolare Drive My Car.

Spazio poi a I convitati di pietra di Michele Mari (Einaudi), definito una lettura dalla scrittura bella, ironica e divertente.

A chiudere la selezione è La grazia della fragilità di Franco Arminio (Chiarelettere), un libro dedicato a «tutti quelli che provano a ingentilire il mondo quanto più il mondo è brutale».