Passaggio di consegne al Lions Ariminus Montefeltro: Cesaretti prende il timone

Daniele Cesaretti, di San Marino, è il successore dell'avvocato Diego Dell'Anna di Novafeltria

Cambio della guardia e guida al Lions Club Ariminus Montefeltro. Daniele Cesaretti, di San Marino, è il nuovo presidente. Il tradizionale passaggio delle consegne è avvenuto domenica 29 giugno presso il Ristorante La Rocca di Verucchio tra il presidente uscente Diego Dell’Anna, di Novafeltria, ed il neopresidente, che ha presentato il suo programma ed il nuovo Direttivo

Dell’Anna ha ripercorso le principali attività, i progetti realizzati e i risultati ottenuti nel corso del suo mandato, tracciando un bilancio più che positivo dell’anno lionistico appena conclusosi ed evidenziando i successi ottenuti in termini di progetti sociali, culturali e – facendo fede al motto lionistico We Serve - di servizio alla Comunità.

La sua presidenza si è distinta per un forte impegno nel consolidare i valori lionistici e nel promuovere iniziative innovative, mantenendo sempre un occhio attento alle esigenze del Territorio. Ricordiamo i service Ghetti, ecografo a Riccione, l’asta dei vini, la giornata del povero ed il volontariato nel servire pasti caldi, il service e il Poster della Pace, la donazione di schede prepagate in Valmarecchia per le famiglie meno abbienti. Il finale del suo mandato è stato contraddistinto dalla magistrale lezione di storia dell’arte del Prof Giovanardi e la giornata della lotta contro la violenza che ha visto impegnati di ragazzi delle superiori di Novafeltria realizzando una panchina rossa e di un murales, come testimonianze materiali di lotta contro la Violenza verso le donne. Gli stessi studenti – come ha rimarcato Dell’Anna da orgoglioso concittadino - hanno vinto un concorso nazionale presentando un incantevole videoclip sulle risorse storico-culturali e paesaggistiche della Valmarecchia.

Il nuovo presidente, Daniele Cesaretti, medico in pensione, ha ringraziato il presidente uscente con parole d’elogio anche per le sue numerose iniziative collaterali e complementari ai meeting.

Cesaretti ha esposto sinteticamente i temi principali del suo programma, che fanno esplicito riferimento all’indirizzo già impostato dal suo predecessore.

I punti programmatici fanno appello a tre fondamentali aspetti degli scopi lionistici: - partecipare attivamente al bene civico, culturale, sociale e morale della Comunità; - creare e promuovere uno spirito di comprensione e di intesa fra i popoli del mondo: - unire i club con vincoli di amicizia, fratellanza e comprensione reciproca.

Queste sono le premesse, secondo i propositi di Cesaretti, per la promozione e la valorizzazione di tutto il territorio comune e provinciale di Rimini grazie alle sue peculiarità ambientali-paesaggistiche, storiche, culturali, spirituali, artistiche, enogastronomiche. Si consideri soltanto l’estensione del territorio provinciale che si estende dalla riviera fino allo spartiacque appenninico. Un territorio che comprende il Montefeltro, la Valmarecchia e la Valconca ed in cui operano diversi club lionistici.

Una intesa comune fra gli stessi club sarebbe occasione, a beneficio della Comunità, per rilanciare l’obiettivo del Sindaco Sadegholvaad: “Rimini Capitale della Cultura”. A questo obiettivo il Lions Club Ariminus Montefeltro intende aggiungere una appendice: “e della Diplomazia”.

Infatti da anni il presidente Cesaretti è diventato, grazie anche al coinvolgimento di alcuni membri del proprio Club, interlocutore privilegiato, pur da privato cittadino, con l’Ambasciata dell’India a Roma ed anche con figure importanti del governo indiano. Negli ultimi anni Cesaretti si è incontrato personalmente dapprima con il Premier Narendra Modi e poi con il Ministro alla Difesa Najrath Singh. Entro questo weekend si incontrerà, in due distinte occasioni e località, con l’Ambasciatrice a Roma Vani Rao ed altri funzionari indiani.

Di recente Cesaretti ha introdotto al Sindaco Jamil Sadegholvaad il Viceambasciatore Amararam Gurjar per prendere in esame un progetto che, se dovesse concretizzarsi, porterebbe il nome di Rimini al centro dell’interesse del governo e del popolo indiano. Pronta la disponibilità del Sindaco che, a sorpresa, ha rilanciato con la proposta di un gemellaggio. Nel suddetto progetto potrebbe inserirsi, a pieno titolo, anche la Repubblica di San Marino dato che i primi contatti Cesaretti con l’India sono nati proprio nel contesto storico del Titano.

Gli ambiziosi propositi del presidente traggono origine e supporto anche dalla coesione interna del Lions Club Ariminus Montefeltro, una virtù questa, già rimarcata dal neopresidente nelle precedenti riunioni del direttivo.

Nel perseguimento degli obiettivi summenzionati, il presidente intende altresì mettere in giusto risalto le più che encomiabili valenze e competenze dei propri soci nell’ambito di vari campi della cultura.

Il Club manterrà inalterata l’assistenza ai bisognosi e continuerà a promuovere e premiare le eccellenze della fascia giovanile, a sostenere eventi sportivi, a favorire l’amicizia, a promuovere i messaggi di pace e a prevenire le violenze di genere.

In chiusura Cesaretti intende produrre, a fine mandato, una pubblicazione sull’attività sociale dell’anno come del resto, all’insaputa di tutti, ha presentato a sorpresa negli ultimi minuti del proprio incarico il presidente uscente Diego Dell’Anna.