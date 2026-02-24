Passaporti in provincia di Rimini: Novafeltria il comune più attivo con 190 richieste

Boom di richieste in Ufficio Postale. Il servizio arriva anche a San Clemente

In provincia di Rimini sale a 21 il numero degli uffici postali dove è possibile richiedere e rinnovare il passaporto. L’ultima attivazione riguarda l’ufficio di San Clemente, in via Marino Moretti 41, che entra nella rete del progetto Polis di Poste Italiane.

Con questa apertura, i cittadini del territorio riminese possono contare su una copertura sempre più capillare: sono già oltre 850 le richieste presentate in provincia, con Novafeltria in testa per numero di pratiche, circa 190. Un dato che conferma l’utilità del servizio soprattutto nei centri più piccoli, dove fino a poco tempo fa era necessario percorrere anche oltre 70 chilometri per ottenere il documento.

A livello nazionale gli uffici abilitati sono oltre 5mila e le richieste superano le 158mila. Il servizio consente di presentare domanda direttamente allo sportello postale, con acquisizione dei dati biometrici e possibilità di ricevere il nuovo passaporto a domicilio, soluzione scelta dal 79% dei cittadini nei piccoli comuni.