Patente per tutti: autoscuole del Riminese si dotano di un mezzo speciale per la guida

Sono auto adattate per la guida di persone con disabilità motorie o con menomazioni fisiche

Auto speciali adattate alle esigenze di persone con disabilità motorie o con menomazioni fisiche, per permettere la pratica di guida e il conseguimento della patente, indispensabile per una reale autonomia. Le autoscuole del gruppo Rimini Guida, realtà storica formata da sei autoscuole distribuite tra Rimini, Santarcangelo e Villa Verucchio, sono dotate di questi mezzi, l'auto multi-adattata per il conseguimento della patente speciale (Bs), pensata per persone con disabilità fisiche. Le autoscuole nelle fattispecie sono la Riminese, Primomaggio e Coccia per Rimini, Adriatica per Santarcangelo e Villa Verucchio, Arcangelo per la città clementina.

“Crediamo fortemente che tutti debbano avere la possibilità di continuare a guidare”, racconta Laura Baldacci, istruttrice e socia del gruppo Rimini Guida. "Dietro a questo progetto - aggiunge - non c’è solo competenza tecnica, ma anche una forte attenzione alla persona. Ogni allievo viene accompagnato con cura, ascolto e rispetto delle proprie esigenze, perché tornare alla guida significa spesso anche ritrovare fiducia in sé stessi. In un momento storico in cui l’inclusione è sempre più al centro del dibattito sociale, realtà come Rimini Guida dimostrano concretamente come sia possibile trasformare i valori in azioni. Un esempio virtuoso di come il territorio possa rispondere con competenza, umanità e innovazione ai bisogni delle persone. Perché guidare non è solo spostarsi: è continuare a vivere pienamente la propria vita".