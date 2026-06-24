Solstizio, riti e spettacoli: Novafeltria applaude la Notte dei 100 Catini

Migiaia di persone in piazza per una serata tra riti antichi, spettacoli, laboratori e tradizioni che uniscono comunità e territorio

Grande spettacolo ieri sera, martedì 23 giugno, a Novafeltria per la 39ª edizione della “Notte dei 100 Catini”, una delle manifestazioni più suggestive e sentite della Valmarecchia. Migliaia di persone hanno affollato il centro storico, trasformando la cittadina in un palcoscenico a cielo aperto dedicato alla magia, ai riti popolari e alle tradizioni legate alla notte di San Giovanni. L’evento, organizzato dall’Associazione Pro Loco in sinergia con NovArt e in stretta collaborazione con il Comune di Novafeltria, ha confermato ancora una volta il proprio fascino, coinvolgendo residenti e visitatori in un ricco programma di iniziative.

Il nome della manifestazione richiama l’antico rito propiziatorio che prevedeva di lasciare all’aperto, durante la notte di San Giovanni, catini colmi d’acqua, erbe spontanee e petali di fiori affinché raccogliessero la magica rugiada del solstizio. Una tradizione che intreccia sacro e profano e che continua a essere tramandata per mantenere vivo il profondo legame tra la comunità e la propria terra.

Tra gli appuntamenti più apprezzati della serata il “Salotto dei Quattro Elementi e dei Cinque Sensi” nella zona della Chiesetta di Santa Marina, i laboratori creativi “I Portali del Bosco Segreto” dedicati ai più piccoli e i racconti del Teatro Kamishibai con Franco Baldoni nei giardini pubblici. Grande interesse anche per le eleganti evoluzioni sui tessuti aerei di Hortus Laminae Volantis nel suggestivo “Giardino delle Streghe”, mentre il ritmo travolgente dei Tamburini della Cerna dei Lunghi Archi di San Marino ha accompagnato il pubblico lungo le vie del centro. Non sono mancati tarocchi, cartomanti e il tradizionale Corteo della Notte dei Cento Catini. Momenti particolarmente intensi sono stati il Saluto al Solstizio d’Estate, il Rito dell’Acqua Lustrale e il Rito del Comparatico, seguiti dalle apparizioni delle Dame Bianche. Applausi per lo spettacolo “Amore e Ombre”, impreziosito dall’epica Lotta con il Leone, dal coinvolgente spettacolo di fuoco e dalle affascinanti danze delle donne velate curate dalle scuole di danza A.S.D. Edgar Degas e Power Fil Fitness Club.La festa è proseguita fino a tarda notte con il concerto de “I Musici”, band di folk estremo che ha animato Piazza Vittorio Emanuele facendo ballare e divertire il numeroso pubblico presente.

La 39ª edizione della Notte dei 100 Catini si chiude così con un grande successo di partecipazione, confermando il valore di una manifestazione capace di custodire antiche tradizioni e, allo stesso tempo, di coinvolgere ogni anno migliaia di persone in un’atmosfera unica e senza tempo.