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Pattinaggio artistico: bronzo mondiale per Pagnotta e Costanzo alla World Cup di Cesena

La coppia della Rinascita Sport Life conquista il terzo posto nella categoria Youth Pairs dopo una grande rimonta nel programma lungo

A cura di Michela Alessi Redazione
09 giugno 2026 09:12
Pattinaggio artistico: bronzo mondiale per Pagnotta e Costanzo alla World Cup di Cesena -
Riccione
Sport
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Un risultato straordinario quello di Annamaria Pagnotta in coppia con Ludovico Costanzo della Rinascita Sport Life alla finale della World Cup, disputata a Cesena lo scorso finesettimana: un prezioso bronzo nella categoria Youth Pairs che ripaga il duro lavoro dei due atleti nell’ultimo anno e mezzo, un risultato prestigioso che riempie di orgoglio tutta la società e che premia l'impegno, la passione e il lavoro svolto in questi mesi. La coppia, in quarta posizione dopo lo short program, è risalita al terzo posto con un ottimo programma lungo, facendo registrare uno storico risultato nella specialità delle coppie artistico per la società riccionese, riportandola agli antichi fasti. Pagnotta e Costanzo sono allenati da Patrick Venerucci, già campione del mondo di specialità, e Cristina Pelli della Rinascita Sport Life di Rimini.

Domenica 7 giugno alcuni degli atleti sono stati protagonisti al Trofeo Regionale Giovani Promesse presso il Pala Pilastro di Bologna. Un risultato di grande rilievo è stato quello di Emma Bucci che ha conquistato l’argento nella categoria G.P. E 2013-2014. Nella categoria G.P. E 2011-2012 hanno gareggiato Dalila Schiavi (8), Mia Montanari (9), Sveva Mignani (13), Alice Ciuffoli (14), Luna Bordoni (15) e Asia Drudi (22) mentre nella categoria G.P. G 2000-2012 Alessia Paolucci (23) e Veronica Polverari (29).

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