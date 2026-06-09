Pattinaggio artistico: bronzo mondiale per Pagnotta e Costanzo alla World Cup di Cesena

La coppia della Rinascita Sport Life conquista il terzo posto nella categoria Youth Pairs dopo una grande rimonta nel programma lungo

Un risultato straordinario quello di Annamaria Pagnotta in coppia con Ludovico Costanzo della Rinascita Sport Life alla finale della World Cup, disputata a Cesena lo scorso finesettimana: un prezioso bronzo nella categoria Youth Pairs che ripaga il duro lavoro dei due atleti nell’ultimo anno e mezzo, un risultato prestigioso che riempie di orgoglio tutta la società e che premia l'impegno, la passione e il lavoro svolto in questi mesi. La coppia, in quarta posizione dopo lo short program, è risalita al terzo posto con un ottimo programma lungo, facendo registrare uno storico risultato nella specialità delle coppie artistico per la società riccionese, riportandola agli antichi fasti. Pagnotta e Costanzo sono allenati da Patrick Venerucci, già campione del mondo di specialità, e Cristina Pelli della Rinascita Sport Life di Rimini.



Domenica 7 giugno alcuni degli atleti sono stati protagonisti al Trofeo Regionale Giovani Promesse presso il Pala Pilastro di Bologna. Un risultato di grande rilievo è stato quello di Emma Bucci che ha conquistato l’argento nella categoria G.P. E 2013-2014. Nella categoria G.P. E 2011-2012 hanno gareggiato Dalila Schiavi (8), Mia Montanari (9), Sveva Mignani (13), Alice Ciuffoli (14), Luna Bordoni (15) e Asia Drudi (22) mentre nella categoria G.P. G 2000-2012 Alessia Paolucci (23) e Veronica Polverari (29).