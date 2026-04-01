Pattinaggio artistico, buoni piazzamenti per la Sport Life Rimini ai campionati italiani

Due 12esimi posti e due 13esimi posti per la società sportiva riminese

Anche la Asd Rinascita Sport Life Rimini ha partecipato al campionato italiano di pattinaggio artistico Gruppi Show e Precision Fisr, svoltosi a Reggio Emilia dal 26 al 29 marzo, presso il palazzetto dello sport Giulio Bigi.

Il Quartetto Divisione Nazionale Synapses formato da Sofia Kate Barker, Gaia Nicoletti, Ilaria Reciputi e Anita Savì, si è classificato alla 13esima posizione, esibendosi sulle note di Angels di Robbie Williams; stessa posizione per il Gruppo Junior che, composto da 11 atlete (Alice Abbondanza, Sofia Barker, Livia Brasini, Giulia Bronzetti, Bianca Bucci, Lana Campidelli, Ilaria Ceccarini, Noemi Fabiano, Giulia Pedrazzi, Ilaria Reciputi e Anita Savì), hanno portato la coreografia “Il giro del mondo in 80 giorni”. Entrambe le formazioni sono allenate da Milla Angelini e Sabrina Gugnali con la supervisione di Eleonora Rizzo.

Soddisfazione anche per il Quartetto Junior Synapses composto da Martina Fantini, Alessia Mari, Martina Paracolli e Andrea Rizzotti, che ha conquistato la 17esima posizione presentando una suggestiva esibizione ispirata alla Divina Commedia dantesca. Per concludere, il Quartetto Senior Synapses formato da Alice Balzani, Diamante Ghetti, Camilla Sansovini e Caterina Schiumarini, nato dalla collaborazione tra Sport Life Rimini e Forlì Roller, si è aggiudicato il 12esimo posto presentando la coreografia “L’eco della libertà nel mare”. Entrambi i quartetti sono allenati da Anna Remondini. Tutte le coreografie sono state realizzate dal coreografo Filippo Lodi Forni.