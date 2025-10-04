Paura durante il RallyLegend a San Marino: petardi sugli spettatori, 8 feriti

La Gendarmeria ha fermato un italiano, accertamenti in corso

Momenti di concitazione questo pomeriggio (sabato 4 ottobre), intorno alle 14, sulle strade di San Marino, durante il RallyLegend. La postazione n.78 ha infatti registrato l'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorritori dopo il lancio di petardi in mezzo alla folla, gesto sconsiderato che ha causato 8 feriti. Uno di questi, un anziano, è stato portato in ospedale: le sue condizioni non preoccupano. Gli altri sono stati medicati sul posto. La Gendarmeria ha fermato un giovane di nazionalità italiana, sono in corso accertamenti sulle motivazioni del gesto e sulla presenza di complici. La seconda tappa del RallyLegend ha registrato un ritardo di circa 2 ore, dovuto alla necessità di procedere con gli interventi di soccorso.

La nota degli organizzatori

Sulla prova speciale n. 4 “La Casa”, postazione numero 78, ci sono state nove richieste di intervento medico e quindici richieste di intervento per ordine pubblico causate da persone, presumibilmente già individuate, autrici di ripetuti lanci di oggetti esplosivi nel pubblico. Tali azioni delinquenziali hanno causato otto interventi medici, a più riprese, per soccorrere i feriti, causando ovvi e ripetuti ritardi nello svolgimento del rally.

La Gendarmeria della Repubblica di San Marino riferisce che uno degli autori del lancio degli esplosivi era stato segnalato in fuga da persone del pubblico presenti, con direzione nella boscaglia circostante. Il soggetto è stato intercettato all’esterno della prova speciale dalla Gendarmeria e condotto negli uffici della stessa per accertamenti. Al momento è stato segnalato che trattasi di cittadino italiano maggiorenne.