Pavimentazione danneggiata, al via i lavori per rifare la piazza del Leon Battista Alberti

L'assessore Morolli: “Stessa attenzione dal centro alle periferie”

Al via, a Rimini, il cantiere di riqualificazione della piazza pubblica del complesso residenziale Leon Battista Alberti, in via Flaminia. L'intervento, che prevede il rifacimento della pavimentazione ammalorata e la sistemazione degli spazi comuni, arriva al termine di un percorso che negli ultimi mesi ha già portato alla conclusione dei lavori a Borgo dei Ciliegi e in Via del Lupo, entrambi parte dello stesso progetto complessivo, e di quelli realizzati in Via Dogana. Oltre al cantiere per la riqualificazione dell'area della stazione di Viserba che ha preso avvio questa settimana.

Al complesso Leon Battista Alberti l'intervento riguarderà circa 350 metri quadrati di pavimentazione in cotto, con priorità per il percorso principale di ingresso da via Flaminia e per l'area vicina alla pergola in ferro, dove gli elementi risultano sollevati e danneggiati. La pavimentazione esistente sarà completamente demolita e ricostruita con nuovi elementi dello stesso tipo e disegno. Il progetto comprende anche la riverniciatura della struttura metallica al centro della piazza, oltre a interventi di manutenzione dell'arredo urbano, pulizia e cura del verde.

"Il cantiere chiuderà idealmente un ciclo di interventi che ha già interessato Borgo dei Ciliegi, dove un cedimento della sottostruttura aveva danneggiato circa 240 metri quadrati di pavimentazione causando infiltrazioni nelle autorimesse interrate, e Via del Lupo, dove su una superficie di circa 850 metri quadrati tra asfalto e porfido è stata ricostruita l'intera sottostruttura con nuove pendenze per il deflusso delle acque meteoriche. In entrambe le aree i lavori sono ormai conclusi e gli spazi sono stati riconsegnati ai residenti", evidenzia l'amministrazione comunale.

Al di fuori del centro storico si sono chiusi anche i lavori in Via Dogana, dove è stata rifatta la pavimentazione stradale su un tratto di circa 430 metri, con la conversione a senso unico e la realizzazione di un percorso pedonale protetto e di nuovi attraversamenti. Contestualmente- come noto - questa settimana è partito il cantiere per la riqualificazione dell'area di ingresso alla stazione di Viserba, che prevede nuove pavimentazioni drenanti, aiuole verdi, un nuovo impianto di illuminazione a LED e arredi urbani in continuità con quelli del Parco del Mare.

"Un impegno che negli ultimi mesi ha permesso di completare interventi importanti come Borgo dei Ciliegi, Via Dogana e Via del Lupo, e che adesso proseguirà con il cantiere di Viserba e il complesso di Leon Battista Alberti - dichiara l'assessore ai Lavori pubblici Mattia Morolli -. Tengo a sottolineare come questa attenzione non si fermi al centro città, la cura degli spazi pubblici riguarda l'intero territorio comunale, dai quartieri più esterni alle zone periferiche, con la stessa priorità riservata al centro città. Ogni intervento nasce dal confronto diretto con chi vive e lavora in queste aree: attraverso incontri e sopralluoghi abbiamo raccolto segnalazioni e osservazioni che ci hanno aiutato a costruire progetti calibrati sulle reali necessità dei residenti e delle attività del territorio."