Pd RImini rilancia: "Facciamo la Festa dell'Unità anche d'Inverno". Ospiti Pier Luigi Bersani e Bonaccini

L'appuntamento al Settebello dal 6 all'8 febbraio

Un fine settimana di confronti sui principali temi del dibattito nazionale e internazionale, di politica, musica, buon cibo e iniziative ludiche: dopo quasi 15 anni il Partito Democratico ripropone Fest’Unità, la festa provinciale invernale della provincia di Rimini. A ospitarla sarà l’*Area Eventi Settebello* di via Roma 70 e l’appuntamento si articolerà fra venerdì 6 e domenica 8 febbraio.

Autoritarismi e guerre, il Referendum sulla giustizia (“Perché è giusto dire No”), gli 80 anni del voto delle donne, l’Europa, lavoro e impresa, un focus sui territori, questi gli argomenti che avranno protagonisti in momenti dedicati ospiti quali Pier Luigi Bersani, Benedetta Scuderi, Virginia Libero, gli europarlamentari Stefano Bonaccini e Dario Nardella, Cecilia Guerra, Armando Spataro. E insieme a loro, gli amministratori del Pd della provincia, i segretari, gli assessori e i consiglieri regionali e i parlamentari Dem.

“Sarà una vera festa per tutte e tutti e non mancheranno momenti conviviali quali cene di solidarietà, pranzi dell’Unità, tombole e intrattenimento per grandi e piccini” rivela la segretaria provinciale Giulia Corazzi, evidenziando: “Ringraziare anticipatamente i tantissimi volontari che si mettono a disposizione e sono il cuore pulsante dell’evento, i Giovani Democratici per il contributo di idee e azioni e tutte le persone che ci consentono di portare avanti una tradizione che si rinnova anno dopo anno ed è di vitale importanza in un momento storico come questo: abbiamo una grande responsabilità come Partito Democratico, ricercare il confronto più ampio in un clima dialettico, costruttivo e di interesse comune, rinsaldare un clima solidale, ricordando che prima di tutto è importante ciò che ci unisce per combattere le diseguaglianze e dar valore a un’Europa oggi in preda a difficoltà e divisioni. Il Pd ha un ruolo centrale nella politica e nella società, deve diventare sempre più un punto di riferimento e coltivare la capacità di ascolto, confronto e riflessione: è la passione l’arma della nostra compattezza, la nostra forza è l’essere l’espressione della comunità”-