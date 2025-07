Pedoni più sicuri in viale Puglia: apre il cantiere per il nuovo attraversamento

I lavori avranno la durata di pochi giorni

Sono iniziati a Riccione i lavori per la realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale protetto lungo viale Puglia, in prossimità della grande rotatoria all’intersezione con la Strada Statale 16. L’intervento si è reso necessario per garantire maggiore sicurezza ai pedoni, in quanto si tratta di una zona particolarmente trafficata e ad alta percorrenza veicolare, in cui si trovano impianti sportivi. "L’opera risponde alle numerose segnalazioni e richieste pervenute dai residenti, attenti alla sicurezza stradale e alla vivibilità del quartiere", evidenzia l'amministrazione comunale. I lavori avranno una durata di pochi giorni lavorativi e prevedono la realizzazione di un attraversamento simile a quelli già eseguiti lungo la Statale 16: uno a Spontricciolo, nei pressi della sede della Caritas, e l’altro in prossimità dell’incrocio con viale Sardegna.