Pennabilli Antiquariato inaugura la 55ª edizione: premiati Emo Antinori Petrini e Alice Parma

La mostra mercato nazionale resterà aperta fino al 19 luglio con 21 espositori, eventi culturali e il programma di "Fuori Mostra"

Ha preso ufficialmente il via sabato 4 luglio la 55ª edizione di Pennabilli Antiquariato, la storica Mostra Mercato Nazionale d'Antiquariato che fino al 19 luglio animerà il borgo medievale della Valmarecchia con esposizioni, eventi culturali e appuntamenti dedicati all'arte e al collezionismo. Per oltre due settimane botteghe, palazzi storici e spazi del centro ospiteranno antiquari, collezionisti e visitatori provenienti da tutta Italia, confermando una manifestazione che da oltre mezzo secolo rappresenta uno degli appuntamenti più importanti del settore. Ad aprire la cerimonia inaugurale è stato il presidente di Pennabilli Antiquariato e del Gruppo Atena, Ferruccio Giovanetti, che ha sottolineato il valore degli oggetti esposti come testimonianze di artigianalità, cura e sapere tramandati nel tempo, paragonando questi valori alla storia stessa della manifestazione, giunta alla sua 55ª edizione grazie a un percorso costruito con continuità e passione.

All'inaugurazione hanno preso parte il sindaco di Pennabilli Mauro Giannini, gli onorevoli Beatriz Colombo e Andrea Gnassi, i consiglieri regionali Alice Parma e Nicola Marcello, la consigliera provinciale Manuela Guaitoli, il presidente della Camera di Commercio della Romagna Carlo Battistini e il vescovo della Diocesi di San Marino-Montefeltro, monsignor Domenico Beneventi, che ha impartito la benedizione alla manifestazione.

Uno dei momenti più significativi della giornata è stata la consegna del premio "Il Ricciolo Biondo – Città di Pennabilli", riconoscimento dedicato a personalità che hanno contribuito alla crescita culturale, sociale ed economica del territorio. Il premio è stato assegnato a Emo Antinori Petrini, tra i più autorevoli antiquari del Centro Italia, protagonista di una lunga tradizione familiare nel settore e figura di riferimento per importanti manifestazioni antiquariali nazionali. Un riconoscimento che valorizza anche il forte legame costruito negli anni con Pennabilli e la sua comunità. Il secondo riconoscimento è andato ad Alice Parma, consigliera regionale dell'Emilia-Romagna, premiata per il contributo offerto allo sviluppo del territorio e per il costante impegno istituzionale a favore della cultura, della coesione sociale e delle opportunità per le nuove generazioni. Già sindaca di Santarcangelo di Romagna per due mandati, Parma ha mantenuto negli anni un rapporto costante con la Valmarecchia e con Pennabilli, sostenendo iniziative e progetti dedicati alla crescita della comunità. La 55ª edizione di Pennabilli Antiquariato proseguirà fino al 19 luglio con la presenza di 21 espositori provenienti da tutta Italia. Ad affiancare la mostra mercato sarà anche il calendario di Fuori Mostra, con esposizioni, incontri, itinerari culturali, musica e arte contemporanea, in un percorso che unisce il patrimonio storico con la creatività del presente.