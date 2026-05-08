Pennabilli, il centro storico diventa un grande giardino con la Fiera del Mercato Verde

Fiera delle piante ornamentali, da frutto e da fiore e per l’orto, attrezzature da giardino, prodotti tipici della Valmarecchia, mercatino dell’artigianato locale

Domenica 10 maggio torna a Pennabilli l'appuntamento con la Fiera del Mercato Verde, organizzata dalla Pro Loco. Il centro storico pennese si trasformerà in un giardino colorato dove poter acquistare piante ornamentali e da frutto, erbe aromatiche e officinali. Non mancheranno le attrezzature da giardino, mentre alcuni espositori proporranno prodotti tipici del territorio quali fritti, salumi, formaggi, frutta e verdura. Un settore della Fiera sarà riservato agli artigiani della Valmarecchia che esporranno i loro manufatti: saponi, creme e prodotti per la cura della pelle, bigiotteria, accessori e vestiario, materiali da cucina in legno, penne artigianali, quadri e prodotti di vario genere. Non mancheranno laboratori e attività in nome della natura e della sua salvaguardia, dell’ascolto di sé e della sostenibilità.

Dalle 10 alle 13, si terrà “La natura in un segno”, laboratorio di disegno botanico promosso dal Musss-Museo Naturalistico di Pennabilli per il Parco Sasso Simone e Simoncello, in collaborazione con Chiocciola la casa del nomade. L’iniziativa propone un percorso aperto a tutti, con l’obiettivo di sviluppare uno sguardo più attento sulle forme della natura. Il laboratorio inizierà con una breve passeggiata dedicata alla raccolta di piante spontanee, che diventeranno il punto di partenza per la realizzazione di tavole botaniche personali. A condurre il laboratorio sarà Valentina Grossi, artista del paesaggio, illustratrice e scenografa.

Il museo Museo Orazio in Tibet ospiterà un’iniziativa gratuita aperta a tutti, pensata per rallentare, dedicarsi all’ascolto di sé e avvicinarsi alle pratiche di Mindfulness e Meditazione, per chi desidera conoscere da vicino le tecniche di consapevolezza e rilassamento. L’evento si svolgerà in due momenti distinti, dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 19, con la guida di Masta Stefano Francoia. Durante gli incontri i partecipanti potranno scoprire le basi della mindfulness, sperimentare una breve pratica meditativa guidata e confrontarsi con gli organizzatori, in uno spazio aperto alle domande e alla condivisione.

Al Circolino di Pennabilli, invece, un pomeriggio dedicato al riuso, alla condivisione e alle pratiche sostenibili, con attività pensate per favorire socialità, scambio e attenzione all’ambiente. A partire dalle ore 14 prenderà il via “Scambietti”, appuntamento curato da Beatrice Angelini dedicato allo scambio di abiti usati. L’iniziativa invita i partecipanti a portare capi ancora in buono stato per donar loro nuova vita attraverso il baratto, promuovendo una cultura del riuso e della riduzione degli sprechi.

Alle 17.30, spazio invece al “Laboratorio Kombucha” guidato da Bianca Belli, erbana e ricercatrice in ambito psicofisico. L’incontro offrirà un’introduzione al mondo della kombucha. Durante il laboratorio i partecipanti potranno approfondire la gestione e il mantenimento delle colture madri, oltre agli utilizzi culinari e alle caratteristiche del fermentato, sempre più diffuso per le sue proprietà e per il suo legame con pratiche alimentari naturali. Previsto anche un momento di condivisione delle “madri di kombucha”, inteso come gesto sostenibile per incentivare la produzione domestica della bevanda. La serata proseguirà poi negli spazi del Circolino con una selezione di bevande accompagnata da proposte di cibo.

Dalle ore 15 alle 18, invece, il Musss – Museo Naturalistico di Pennabilli offre una visita gratuita consigliata a famiglie e bambini, amanti della natura, o per un primo approccio prima di un’escursione al Parco del Sasso Simone e Simoncello, in concomitanza con Fattorie Aperte, manifestazione provinciale che ha preso il via domenica 3 maggio e prosegue nelle domeniche successive del mese.

Gli amanti della buona cucina potranno scegliere tra i vari menù di primavera offerti dai ristoranti di tutto il territorio pennese. I visitatori potranno così degustare i piatti tradizionali di primavera a base di fiori, erbe di campo e verdure di stagione: fave, fiori di zucca, finocchietto selvatico, maggiorana, sambuco, acacia, menta, basilico, strigoli, spinaci, funghi, rosole, crespino, erbe selvatiche varie e tante altre specialità trionferanno sulle tavole dei ristoranti locali.