Pennabilli, quando il territorio entra nelle storie: il romanzo "Identiche" di Ilva Sartini presentato al Musss

Ambientato nell'Appennino centrale, il romanzo racconta la storia di quattro donne nell'arco di tre generazioni

Che rapporto esiste tra un museo naturalistico e un romanzo ambientato nell'Appennino? Più di quanto possa apparire a prima vista. Il paesaggio può essere studiato attraverso la geologia, la storia e le scienze naturali. Può però essere esplorato anche attraverso le memorie, le esperienze e le relazioni di chi lo abita. Da questa consapevolezza nasce la scelta del Musss (Museo Naturalistico, Ceas e Centro Visite del Parco Sasso Simone e Simoncello) di ospitare la presentazione del libro Identiche di Ilva Sartini, in programma venerdì 26 giugno 2026, alle ore 18:00.

Ambientato nell'Appennino centrale, il romanzo racconta la storia di quattro donne nell'arco di tre generazioni. Una forte nevicata costringe due sorelle gemelle e la figlia di una delle due a confrontarsi con ricordi, rancori e segreti che riaffiorano dal passato. Attorno a loro continua a essere presente la figura della madre Terzina, il cui spirito accompagna la vicenda e conduce alla scoperta di eventi che affondano le proprie radici negli anni Cinquanta del Novecento.

Identiche affronta temi legati ai rapporti familiari, alla memoria, alla condizione femminile e alla trasmissione delle esperienze tra generazioni. Il paese, la neve, la casa di famiglia e il ritorno alle origini non costituiscono soltanto l'ambientazione della vicenda, ma partecipano attivamente alla costruzione del racconto.

Originaria di Pennabilli e residente a Pesaro, Ilva Sartini è autrice di romanzi, poesie e racconti nei quali ricorrono frequentemente i paesaggi appenninici, le vicende delle donne e le trasformazioni che attraversano le comunità locali. Le sue opere raccontano la terra d'origine, la fatica delle donne e la forza dello stare in relazione e nell'ascolto reciproco. L'autrice dialogherà con Angela Orazietti, insegnante di Lettere e scrittrice, attiva nella promozione della lettura e di iniziative culturali.

"L'appuntamento si inserisce nel percorso con cui il Musss interpreta il territorio come un sistema complesso di relazioni tra ambiente, storia, cultura e comunità. In questa prospettiva, accanto alla divulgazione scientifica e all'educazione ambientale, trovano spazio anche occasioni dedicate a linguaggi diversi, capaci di contribuire alla comprensione del paesaggio, delle comunità che lo abitano e dei significati che nel tempo vengono attribuiti ai luoghi", spiegano i responsabili del Musss.

In Identiche il contesto montano accompagna le vicende delle protagoniste e contribuisce a mettere in relazione memoria, appartenenza e rapporti tra generazioni. Il romanzo offre così uno sguardo che affianca alla dimensione geografica quella sociale e culturale, invitando a riflettere sul legame tra persone e paesaggio.

L'incontro si svolgerà presso il Museo Naturalistico del Parco Sasso Simone e Simoncello, in Viale dei Tigli 5/a a Pennabilli. Al termine della presentazione sarà possibile acquistare il volume e partecipare al firmacopie. Ingresso libero.