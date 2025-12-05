Pennabilli: Sapori e Saperi nel Cuore del Natale

Pennabilli accoglie il Natale con “Ora et Labora”: sapori, saperi e tradizioni che animano i vicoli e portano l’atmosfera delle feste in città.

È arrivato dicembre e con esso l'atmosfera natalizia che finalmente inizia a diffondersi per i vicoli di Pennabilli! Il borgo si prepara a celebrare la magia del Natale con l'attesissimo ritorno dei suoi mercatini, che quest'anno si terranno nelle giornate del 7, 8, 14 e 21 dicembre 2025.. La manifestazione natalizia sarà arricchita, come da tradizione, da eventi musicali e momenti di intrattenimento per tutte le età. L'edizione di quest'anno si distingue per un tema centrale evocativo: ORA et LABORA. Il focus sarà interamente dedicato alla valorizzazione dei "Sapori e Saperi” che affondano le radici nella nostra terra, con un'attenzione particolare ai prodotti dei conventi della diocesi di San Marino e Montefeltro, alle eccellenze dell’artigianato locale e ai prodotti della terra a km 0. Si inizia domenica 7 dicembre con il primo appuntamento dei mercatini di Natale, che si terranno in tutte le giornate della manifestazione, con bancarelle nei luoghi tradizionali del borgo di Pennabilli. Inoltre, in piazza, si terrà un’esibizione di musica con arpa dal vivo. Lunedì 8 dicembre, insieme ai mercatini, vi attende anche un laboratorio di Natale per bambini sotto il loggiato, per la realizzazione di presepi e addobbi natalizi. Domenica 14 dicembre ai mercatini si aggiungeranno gli zampognari, la gara dei Babbi Natale, organizzata da Maciano Team Runners e l'arrivo di Babbo Natale, che raccoglierà le letterine dei desideri in piazza. Domenica 21 dicembre, invece, i mercatini saranno accompagnati dagli zampognari e dalla rievocazione della Natività in piazza. E per concludere l'anno in bellezza non servirà andare tanto lontano: il Capodanno in piazza a Pennabilli vi aspetta come sempre per dare il benvenuto al 2026 con la più grande, fantastica e coinvolgente festa dell’anno! Dalle ore 23:45, la Piazza si anima con canti e musica, in attesa dell’anno nuovo intorno al braciere sul quale sarà sacrificata la “Vecchia”. Vi attendono spumante, panettone, uva, iniziative di buon augurio, riti scaramantici e fuochi d’artificio. Gli eventi sono organizzati dal Comune di Pennabilli e dall'Associazione Pro Loco di Pennabilli con il contributo della Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini.