Pennabilli, torna il Cineforum di paese nelle giornate dedicate a tonino Guerra

Dopo il successo della prima edizione nella primavera scorsa, torna in Valmarecchia Nuovo Cinema Pennabilli - Cineforum di paese, quest’anno parte integrante della rassegna “Le Giornate di Marzo per Tonino”, in collaborazione con Luoghi dell’Anima Italian Film Festival.

Una seconda edizione articolata in quattro appuntamenti ospitati in due luoghi simbolo del cinema a Pennabilli: il Cinema Gambrinus e l’Associazione culturale Tonino Guerra, entrambe realtà con cui è attiva la collaborazione dall’anno precedente.

Ogni proiezione sarà accompagnata da ospiti e momenti di approfondimento, creando uno spazio di condivisione e riflessione aperto a tutti. L’ingresso è gratuito e senza prenotazione.

Programma completo

Mercoledì 18 marzo ore 21, Cinema Gambrinus

“Le città di pianura”, regia di Francesco Sossai (2025)



“Le città di pianura” inaugura la seconda edizione di Nuovo Cinema Pennabilli - Cineforum di paese. Con la regia di Francesco Sossai, il film è considerato uno dei più sorprendenti del 2025. Ritmo incalzante e fotografia retrò accompagnano tre antieroi - interpretati da Filippo Scotti, Sergio Romano e Pierpaolo Capovilla - in un'odissea alcolica nei meandri della provincia veneta. Un road movie sgangherato dove eccessi e sarcasmo si intrecciano a una struggente, imprevedibile umanità.

Sabato 21 marzo ore 15, Associazione Tonino Guerra

“Dacia, Vita Mia – Dialoghi Giapponesi”, regia di Izumi Chiaraluce (2025)

Con "Dacia, Vita Mia - Dialoghi Giapponesi" la poesia arriva sul grande schermo. Nato come un percorso tra Roma e il Giappone sulle tracce della memoria, il film intreccia la voce di Dacia Maraini con immagini d’archivio, disegni in dissolvenza e incontri che uniscono due culture. In collegamento da remoto la celebre scrittrice e poetessa Maraini presenta e commenta la visione.

Domenica 22 marzo ore 10:30, Associazione Tonino Guerra

“Dalai Lama – La saggezza della felicità”, regia di Philip Delaquis e Barbara Miller (2024) Con "Dalai Lama – La saggezza della felicità" tornano le amate matinée cinematografiche, che hanno avuto tanto successo nella prima edizione. Un documentario intimo e meditativo con protagonista il Dalai Lama, che a quasi 90 anni offre consigli concreti per affrontare le sfide del XXI secolo. Rivolgendosi direttamente allo spettatore, con lucidità e umorismo, crea l’intimità di un incontro personale e invita a riscoprire una saggezza senza tempo.

Domenica 22 marzo dalle ore 17, Associazione Tonino Guerra

“L’odore dell’infanzia del mondo”, Selezione di cortometraggi

L'ultimo giorno di Nuovo Cinema Pennabilli – Cineforum di paese è dedicato ai cortometraggi d’autore. Si parte con una selezione di titoli a cura di Arte Settima: "Per finta" di Diego Fossati, seguito da "Le prime volte" di di Giulia Cosentino e Perla Sardella, fino a "Sbagliando s'inventa" di Alice Sagrati. La presenza dei registi sarà una grande occasione per approfondire il tema di questa sezione: l'infanzia nel mondo, in omaggio all'omonima raccolta di poesie di Tonino Guerra.

Chiuderà l’edizione 2026 di cineforum "Playing God", pluripremiato corto di 9 minuti in stop motion, diretto da Matteo Burani e in shortlist degli Oscar nella categoria Best Animated Short Film per gli Academy Awards 2026. Nato da un periodo di crisi personale del regista, il corto è ambientato in un oscuro laboratorio, dove una scultura d’argilla viene abbandonata dal suo creatore e spinta verso l’autodistruzione, nel tentativo di raggiungere una perfezione impossibile.