Pennabilli: un 36enne cade e muore tra i boschi

Il corpo è stato recuperato questa mattina

Tragedia nei boschi attorno a Pennabilli. F.G., 36enne di Rimini, era uscito ieri mattina per una passeggiata tra i sentieri ma non ha mai fatto ritorno a casa. L'ultimo contatto telefonico con il ragazzo è avvenuto ieri a mezzogiorno. Da quel momento non si sono più avute sue notizie.

I familiari della vittima hanno raggiunto la Stazione dei Carabinieri di Pennabilli attorno al 20.00 di ieri sera. L'allarme è subito scattato e di conseguenza è stato messo in atto il piano di emergenza. Durante le ricerche, che hanno visto il dispiegamento di mezzi e persone impegnate nel soccorso nel corso della nottata, grazie all'utilizzo di un elicottero è stata accertata la presenza di un corpo in un tratto di difficile accesso. Il corpo del 36enne è stato recuperato questa mattina attorno alle 6.30, in una scarpata in zona Cantoniera. Sembra che la morte sia stata causata da una caduta accidentale, ma la dinamica dell'accaduto è al vaglio delle autorità.

