Basket DR2 Per i Tigers l'insidioso derby di Bellaria

Si gioca venerdì alle ore 21. Le Tigri vantano il terzo miglior attacco del girone, con Giacomo Zannoni autentico protagonista







I Tigers preparano la valigia e si mettono in viaggio verso Bellaria, dove venerdì 27 novembre li attende un derby tutto da vivere. Appuntamento alle ore 21 alla Palestra Stadio, per una sfida che si preannuncia tutt’altro che semplice. Arbitreranno Luigi D’Angelo e Cristiano Buonocore, con Matilde Tentoni al tavolo.



Bellaria Basket, allenata da coach Cristian “Pelo” Evangelisti, è una formazione in parte rinnovata rispetto alla scorsa stagione, con tanti giovani nel motore. Il bilancio parla finora di due vittorie e cinque sconfitte, alcune maturate soltanto nelle battute finali. I numeri raccontano una squadra che non fa dell’attacco la sua arma principale (57,9 punti di media), ma sa difendere con efficacia (60,6 punti concessi).



Il principale terminale offensivo è il talentuoso Matteo Del Turco, già a quota 98 punti totali, con una media di 14 a partita. Buon impatto anche per il nuovo arrivato Alessandro Morara, vicino alla doppia cifra, mentre esperienza e qualità non mancano alla guardia Andrea Naccari. Sotto canestro fanno valere fisico e presenza Alessandro Donati (7,2 punti di media) e Carlo Capucci. Tra gli esterni, invece, spicca la capacità di correre e dare ritmo di Giovanni Rossi.



Villanova Tigers arriva all'appuntamento dopo aver ritrovato il sorriso con il successo casalingo contro Tigers Forlì, una partita complicata e risolta soltanto nel finale, che ha fatto seguito allo stop di Coriano. I biancoverdi sono così tornati a condividere la vetta del girone F con Compagnia dell’Albero Ravenna e Lions Coriano: sei vittorie e una sola sconfitta.



Le Tigri vantano il terzo miglior attacco del girone, con Giacomo Zannoni autentico protagonista: l'ala piccola viaggia a 25,9 punti di media. Ma il marchio di fabbrica della squadra guidata da Giacomo Ravello resta la difesa: appena 59 punti concessi a partita.



A presentare il derby è il capitano Pablo Campidelli, playmaker biancoverde, che invita a non abbassare la guardia: “Quello con Bellaria è sempre un derby difficile e intrigante. Giochiamo in trasferta e sappiamo che i nostri avversari possono metterci in grande difficoltà. Dovremo mantenere alta la concentrazione, anche perché in questo periodo, con le vacanze di Natale che si avvicinano, non è sempre facile restare sul pezzo”.



Il capitano guarda comunque con fiducia al momento dei Tigers, pur senza nascondere qualche difficoltà: “Nelle ultime partite la squadra ha girato bene e la vittoria con Forlì ci ha dato ulteriore fiducia. Purtroppo dobbiamo fare i conti con alcuni infortuni e con l'assenza di giocatori importanti. Anche gli allenamenti di questa settimana non sono stati al completo, ma il gruppo è unito, c'è una bella intesa e siamo contenti dei risultati che stiamo ottenendo. Siamo carichi e pronti ad affrontare Bellaria con tutte le risorse a disposizione”.