Per la Questura di Rimini, bilancio positivo per la Notte Rosa: "Molti interventi, ma no particolari criticità"

Tre le persone arrestate, 8 quelle denunciate

Nel corso del weekend della Notte Rosa, in Provincia di Rimini la Polizia ha arrestato tre persone, mentre sono 8 quelle denunciate. Oltre 850 le persone identificate, 300 i mezzi e 20 gli esercizi pubblici sottoposti ad accertamenti. In particolare, la Polizia Stradale ha identificato 143 persone e 100 mezzi, con 59 contravvenzioni al Codice della Strada rilevate sanzionate. I dati sono forniti dalla Questura, che sottolinea il regolare svolgimento dei tanti eventi, senza particolari criticità per l'ordine pubblico, benché siano stati numerosi gli interventi della Squadra Volante. La Questura ha predisposto servizi straordinari di pattugliamento, per contrastare fenomeni di degrado urbano, spaccio e furti, considerato il notevole afflusso di persone, mentre la polizia amministrativa ha verificato l'osservanza, da parte dei gestori dei locali, delle disposizioni in ordine alla vendita delle sostanze alcoliche e il rispetto delle norme relative all’impiego di personale per la sicurezza e alle licenze di pubblica sicurezza. I poliziotti hanno eseguito specifici servizi in borghese per contrastare il fenomeno della vendita di alcol a minori. Anche l'esplosione dei fuochi d'artificio e gli spettacoli pirotecnici sono stati soggetti ad attività di vigilanza.