Per sentieri alla scoperta degli scorci suggestivi di Montecopiolo: un successo la camminata "Dillo alla luna"

Organizzata per sostenere l'associazioni Amici di Montecopiolo

Venerdì scorso (31 luglio) l'eremo di Montecopiolo ha ospitato la prima edizione di "Dillo alla luna", camminata "sociale" organizzata per sostenere l'associazione Amici di Montecopiolo. La camminata, che ha registrato una buona partecipazione, si è articolata su due distinti percorsi, grazie alla collaborazione degli esperti escursionisti del Cai di Rimini: uno più breve e accessibile a tutti, e uno più lungo, per i camminatori più esperti. Proprio questi ultimi hanno potuto esplorare alcuni degli angoli più suggestivi del territorio, toccando tappe mozzafiato come il Rifugio Fontanelle, la Faggeta di Pianacquadio, con al suo interno il Monumento degli Aviatori e il fascino incantato del Lago di Pietracandella. Al rientro, tutti i partecipanti si sono ritrovati insieme per attendere il sorgere della luna, degustando un cestino ricco di prodotti tipici locali e lasciandosi trasportare dalle note e dalle atmosfere musicali dei Saturno InCanto. "Una prima edizione che lascia il segno e regala ricordi indimenticabili sotto il cielo stellato dell' eremo di Montecopiolo", evidenziano gli organizzatori.