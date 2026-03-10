Per tre fine settimana i tornei del Csi Milano: a Misano attese 8000 presenze

Si comincia con i tornei di calcio a 7 e di pallavolo Under 10 e Under 11, dal 13 al 15 marzo

Scatteranno nel weekend, a Misano Adriatico, i Tornei Residenziali On-Tour organizzati dal Csi Milano.

Sulla scia dei risultati positivi ottenuti nei tre anni passati, si rinnova la collaborazione con il Centro Sportivo Italiano Comitato di Milano, con ospitalità alberghiera gestita da Costa Hotels, che ha lo scopo di portare a Misano Adriatico eventi sportivi giovanili come preludio alla stagione estiva.

Per tre fine settimane Misano Adriatico ospiterà tornei di calcio a 7, calcio a 11 e pallavolo.

Si comincia con i tornei di calcio a 7 e di pallavolo Under 10 e Under 11, in scena dal 13 al 15 marzo, per poi proseguire, nel weekend del 20-22 marzo, con le sfide di calcio a 7, maschile e femminile, calcio a 11 e pallavolo Under 12. Chiuderanno, dal 27 al 29 marzo, i tornei di calcio a 11 e calcio a 7 Under 13 e Ragazzi e di pallavolo Under 13 e Ragazze.

Sono attesi, complessivamente, 2.730 atleti, ai quali si aggiungono allenatori e accompagnatori al seguito, per un totale di 3.560 persone nei tre turni e 7.120 presenze che salgono ad oltre 8.000 se si considerano le famiglie che hanno prenotato in autonomia.