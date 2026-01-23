Perché il tuo studio dentistico deve fare il campionamento della Legionella
Studio dentistico? Legionella nei riuniti va gestita: valutazione obbligatoria per legge, limite 1.000 UFC/L e controlli secondo Linee Guida.
Gestisci uno studio dentistico?
Allora la Legionella nei riuniti odontoiatrici non è un rischio che puoi permetterti di ignorare. Il Decreto Legislativo 81/2008 ti obbliga a valutare e gestire il rischio biologico.
Il Decreto Legislativo 18/2023, che recepisce la Direttiva UE 2020/2184 sulla qualità delle acque potabili, ha introdotto l’obbligo di valutazione del rischio Legionella per le reti idriche interne degli edifici, stabilendo una soglia massima di 1.000 UFC/L (Unità Formanti Colonie per litro).
Il recente Decreto Legislativo 102/2025 ha ulteriormente rafforzato l'attenzione sulla qualità delle acque negli edifici.
Le Linee Guida del Ministero della Salute (2015) rappresentano oggi il riferimento tecnico ufficiale utilizzato da ASL e organi di vigilanza per verificare la corretta gestione del rischio Legionella negli studi sanitari. Ma qui non parliamo solo di norme.
Parliamo di sicurezza dei pazienti , di responsabilità professionale , di tranquillità nel lavorare sapendo di essere in regola. Il campionamento della Legionella non è burocrazia.
È lo strumento che dimostra oggettivamente che il tuo studio è sicuro.
È la tua prima linea di difesa in caso di ispezione ASL o di segnalazione sanitaria.
Cosa dice la legge sulla Legionella negli studi dentistici
Il D.Lgs. 81/2008 classifica la Legionella pneumophila come agente biologico del gruppo 2 (Allegato XLVI).
Questo comporta obblighi precisi e non delegabili per il titolare dello studio, in qualità di Datore di Lavoro.
I tuoi obblighi come titolare dello studio odontoiatrico
Non sono consigli. Sono obblighi normativi:
● Valutare il rischio Legionella specifico per il tuo studio, identificando i punti critici (riuniti, circuiti idrici, periodi di inattività).
● Aggiornare la valutazione del rischio in caso di modifiche agli impianti o con periodicità adeguata.
● Adottare misure di prevenzione (flush, disinfezione, manutenzione), verificando che siano effettivamente efficaci.
● Formare e informare il personale sul rischio Legionella.
● Documentare tutto : analisi, interventi, controlli, formazione.
La responsabilità si estende a dipendenti, collaboratori e pazienti.
Chi è responsabile se qualcosa va storto
Il responsabile sei tu, come titolare dello studio. Se un paziente contrae la legionellosi e l'indagine epidemiologica individua il tuo studio come possibile fonte:
● la responsabilità è civile (risarcimento danni),
● e può diventare penale (lesioni colpose – art. 590 cp).
Senza analisi microbiologiche documentate , non puoi dimostrare di aver gestito correttamente il rischio. Dire "facevo i flush" non basta . Servono dati oggettivi .
Perché i riuniti odontoiatrici sono ad alto rischio Legionella
Non è un problema del singolo studio.
È una caratteristica tecnica dei riuniti odontoiatrici.
Le tubazioni favoriscono il biofilm
● Tubazioni sottili
● Lunghi tempi di ristagno
● Temperatura ideale per la proliferazione batterica (20–42 °C)
Si forma il biofilm , una matrice protettiva in cui la Legionella può sopravvivere e moltiplicarsi, schermata dai normali disinfettanti.
L'aerosol porta le batterie nei polmoni
Turbine, ablatori e siringhe aria-acqua generano aerosol respirabile.
Pazienti e operatori lo inalano direttamente.
Se l'acqua è contaminata, l'esposizione è massima.
Perché le misure preventive da sole non bastano
Flush, disinfezione, filtri terminali sono fondamentali.
Ma senza analisi microbiologiche non puoi dimostrare che funzionino davvero .
Il campionamento:
● verificare l'efficacia reale delle misure adottate,
● documentazione sulla conformità normativa,
● tutela lo studio in caso di controlli.
La nostra esperienza sul campo conferma questa criticità: in circa il 30% degli studi dentistici che effettuano il primo campionamento rileviamo valori di Legionella che richiedono interventi di bonifica. Non si tratta di eccezioni o casi isolati, ma di una realtà diffusa che riguarda studi di ogni dimensione, anche quelli che applicano regolarmente i protocolli di flush e disinfezione.
Ogni quanto va fatto il campionamento della Legionella
Le Linee Guida Nazionali 2015 indicano che:
la ricerca della Legionella è raccomandata almeno una volta all'anno quando non sia possibile garantire in modo continuativo tutte le misure di minimizzazione del rischio. Dal punto di vista tecnico, ispettivo e legale , il campionamento annuale rappresenta la buona prassi più sicura e difendibile per uno studio dentistico.
Quando servono analisi straordinarie
● Segnalazione di un caso sospetto di legionellosi
● Modifiche all'impianto idrico o sostituzione dei riuniti
● Esiti analitici positivi
● Chiusure prolungate dello studio (oltre 2 settimane)
Cosa succede se non fai il campionamento
In caso di ispezione ASL:
● richiesta del DVR Legionella,
● richiesta delle analisi,
● richiesta del registro intervento.
L'assenza di documentazione può comportare sanzioni amministrative rilevanti ai sensi del D.Lgs. 81/08 , oltre a prescrizioni e controlli successivi. Ma il rischio maggiore è restare scoperti in caso di evento sanitario.
Servizio di Campionamento Legionella Bisecco per Studi Dentistici
Bisecco Srl opera da oltre vent'anni nel settore medico e odontoiatrico , offrendo un servizio professionale e completo di campionamento e analisi della Legionella specificamente progettato per gli studi dentistici. Il nostro servizio non si limita al prelievo dell'acqua, ma garantisce conformità normativa, tutela sanitaria e copertura documentale , elementi essenziali in caso di controlli ASL, verifiche ispettive o responsabilità medico-legali. Affianchiamo il titolare dello studio come partner tecnico unico , dalla valutazione iniziale fino alla completa gestione del rischio Legionella.
Cosa include il servizio Bisecco
Campionamento professionale
Prelievi eseguiti in sede da personale qualificato, utilizzando contenitori sterili certificati e procedure interne.
Analisi microbiologica certificata
Analisi effettuata presso laboratorio accreditato ACCREDIA, con risultati validi ai fini di legge e riconosciuti da ASL e organi di controllo.
Certificazione ufficiale
Rilascio di rapporti di prova ufficiali , timbri e firmati, da conservare.
Interpretazione dei risultati
Spiegazione chiara e tecnica degli esiti analitici, con indicazione delle soglie di rischio e delle azioni correttive eventualmente necessarie.
Supporto tecnico e documentale
Assistenza nella gestione della documentazione obbligatoria e nella corretta archiviazione dei certificati di analisi.
Bonifica professionale in caso di positività
Interventi di bonifica mirati su riuniti e circuiti idrici, con prodotti certificati e protocolli validati specifici per apparecchiature odontoiatriche.
Controllo post-bonifica
Nuovo campionamento e analisi di verifica fino a completa negativizzazione , con accompagnamento tecnico continuo.
Un unico referente. Un unico partner tecnico.
Con Bisecco non hai fornitori diversi, call center o soluzioni improvvisate.
Hai un interlocutore unico , specializzato nel settore odontoiatrico, che ti segue nel tempo e ti garantisce continuità, rapidità di intervento e piena conformità normativa. Un servizio pensato per proteggere lo studio, i pazienti e il professionista , oggi e nel lungo periodo.
Perché scegliere Bisecco
● Specializzazione esclusiva nel settore odontoiatrico
● Intervento diretto sul territorio (Veneto, Trentino AA, Friuli VG, Emilia Romagna)
● Tempi rapidi di intervento
● Trasparenza totale sui costi
● Assistenza continua nel tempo
Conclusione
Il campionamento della Legionella non è un costo inutile.
Agisci ora. Proteggi il tuo studio, il tuo personale ei tuoi pazienti.
