Perché il tuo studio dentistico deve fare il campionamento della Legionella

Studio dentistico? Legionella nei riuniti va gestita: valutazione obbligatoria per legge, limite 1.000 UFC/L e controlli secondo Linee Guida.

Gestisci uno studio dentistico?

Allora la Legionella nei riuniti odontoiatrici non è un rischio che puoi permetterti di ignorare. Il Decreto Legislativo 81/2008 ti obbliga a valutare e gestire il rischio biologico.

Il Decreto Legislativo 18/2023, che recepisce la Direttiva UE 2020/2184 sulla qualità delle acque potabili, ha introdotto l’obbligo di valutazione del rischio Legionella per le reti idriche interne degli edifici, stabilendo una soglia massima di 1.000 UFC/L (Unità Formanti Colonie per litro).

Il recente Decreto Legislativo 102/2025 ha ulteriormente rafforzato l'attenzione sulla qualità delle acque negli edifici.

Le Linee Guida del Ministero della Salute (2015) rappresentano oggi il riferimento tecnico ufficiale utilizzato da ASL e organi di vigilanza per verificare la corretta gestione del rischio Legionella negli studi sanitari. Ma qui non parliamo solo di norme.

Parliamo di sicurezza dei pazienti , di responsabilità professionale , di tranquillità nel lavorare sapendo di essere in regola. Il campionamento della Legionella non è burocrazia.

È lo strumento che dimostra oggettivamente che il tuo studio è sicuro.

È la tua prima linea di difesa in caso di ispezione ASL o di segnalazione sanitaria.

Cosa dice la legge sulla Legionella negli studi dentistici

Il D.Lgs. 81/2008 classifica la Legionella pneumophila come agente biologico del gruppo 2 (Allegato XLVI).

Questo comporta obblighi precisi e non delegabili per il titolare dello studio, in qualità di Datore di Lavoro.

I tuoi obblighi come titolare dello studio odontoiatrico

Non sono consigli. Sono obblighi normativi:

● Valutare il rischio Legionella specifico per il tuo studio, identificando i punti critici (riuniti, circuiti idrici, periodi di inattività).

● Aggiornare la valutazione del rischio in caso di modifiche agli impianti o con periodicità adeguata.

● Adottare misure di prevenzione (flush, disinfezione, manutenzione), verificando che siano effettivamente efficaci.

● Formare e informare il personale sul rischio Legionella.

● Documentare tutto : analisi, interventi, controlli, formazione.

La responsabilità si estende a dipendenti, collaboratori e pazienti.

Chi è responsabile se qualcosa va storto

Il responsabile sei tu, come titolare dello studio. Se un paziente contrae la legionellosi e l'indagine epidemiologica individua il tuo studio come possibile fonte:

● la responsabilità è civile (risarcimento danni),

● e può diventare penale (lesioni colpose – art. 590 cp).

Senza analisi microbiologiche documentate , non puoi dimostrare di aver gestito correttamente il rischio. Dire "facevo i flush" non basta . Servono dati oggettivi .

Perché i riuniti odontoiatrici sono ad alto rischio Legionella

Non è un problema del singolo studio.

È una caratteristica tecnica dei riuniti odontoiatrici.

Le tubazioni favoriscono il biofilm

● Tubazioni sottili

● Lunghi tempi di ristagno

● Temperatura ideale per la proliferazione batterica (20–42 °C)

Si forma il biofilm , una matrice protettiva in cui la Legionella può sopravvivere e moltiplicarsi, schermata dai normali disinfettanti.

L'aerosol porta le batterie nei polmoni

Turbine, ablatori e siringhe aria-acqua generano aerosol respirabile.

Pazienti e operatori lo inalano direttamente.

Se l'acqua è contaminata, l'esposizione è massima.

Perché le misure preventive da sole non bastano

Flush, disinfezione, filtri terminali sono fondamentali.

Ma senza analisi microbiologiche non puoi dimostrare che funzionino davvero .

Il campionamento:

● verificare l'efficacia reale delle misure adottate,

● documentazione sulla conformità normativa,

● tutela lo studio in caso di controlli.

La nostra esperienza sul campo conferma questa criticità: in circa il 30% degli studi dentistici che effettuano il primo campionamento rileviamo valori di Legionella che richiedono interventi di bonifica. Non si tratta di eccezioni o casi isolati, ma di una realtà diffusa che riguarda studi di ogni dimensione, anche quelli che applicano regolarmente i protocolli di flush e disinfezione.

Ogni quanto va fatto il campionamento della Legionella

Le Linee Guida Nazionali 2015 indicano che:

la ricerca della Legionella è raccomandata almeno una volta all'anno quando non sia possibile garantire in modo continuativo tutte le misure di minimizzazione del rischio. Dal punto di vista tecnico, ispettivo e legale , il campionamento annuale rappresenta la buona prassi più sicura e difendibile per uno studio dentistico.

Quando servono analisi straordinarie

● Segnalazione di un caso sospetto di legionellosi

● Modifiche all'impianto idrico o sostituzione dei riuniti

● Esiti analitici positivi

● Chiusure prolungate dello studio (oltre 2 settimane)

Cosa succede se non fai il campionamento

In caso di ispezione ASL:

● richiesta del DVR Legionella,

● richiesta delle analisi,

● richiesta del registro intervento.

L'assenza di documentazione può comportare sanzioni amministrative rilevanti ai sensi del D.Lgs. 81/08 , oltre a prescrizioni e controlli successivi. Ma il rischio maggiore è restare scoperti in caso di evento sanitario.

Servizio di Campionamento Legionella Bisecco per Studi Dentistici

Bisecco Srl opera da oltre vent'anni nel settore medico e odontoiatrico , offrendo un servizio professionale e completo di campionamento e analisi della Legionella specificamente progettato per gli studi dentistici. Il nostro servizio non si limita al prelievo dell'acqua, ma garantisce conformità normativa, tutela sanitaria e copertura documentale , elementi essenziali in caso di controlli ASL, verifiche ispettive o responsabilità medico-legali. Affianchiamo il titolare dello studio come partner tecnico unico , dalla valutazione iniziale fino alla completa gestione del rischio Legionella.

Cosa include il servizio Bisecco

Campionamento professionale

Prelievi eseguiti in sede da personale qualificato, utilizzando contenitori sterili certificati e procedure interne.

Analisi microbiologica certificata

Analisi effettuata presso laboratorio accreditato ACCREDIA, con risultati validi ai fini di legge e riconosciuti da ASL e organi di controllo.

Certificazione ufficiale

Rilascio di rapporti di prova ufficiali , timbri e firmati, da conservare.

Interpretazione dei risultati

Spiegazione chiara e tecnica degli esiti analitici, con indicazione delle soglie di rischio e delle azioni correttive eventualmente necessarie.

Supporto tecnico e documentale

Assistenza nella gestione della documentazione obbligatoria e nella corretta archiviazione dei certificati di analisi.

Bonifica professionale in caso di positività

Interventi di bonifica mirati su riuniti e circuiti idrici, con prodotti certificati e protocolli validati specifici per apparecchiature odontoiatriche.

Controllo post-bonifica

Nuovo campionamento e analisi di verifica fino a completa negativizzazione , con accompagnamento tecnico continuo.

Un unico referente. Un unico partner tecnico.

Con Bisecco non hai fornitori diversi, call center o soluzioni improvvisate.

Hai un interlocutore unico , specializzato nel settore odontoiatrico, che ti segue nel tempo e ti garantisce continuità, rapidità di intervento e piena conformità normativa. Un servizio pensato per proteggere lo studio, i pazienti e il professionista , oggi e nel lungo periodo.

Perché scegliere Bisecco

● Specializzazione esclusiva nel settore odontoiatrico

● Intervento diretto sul territorio (Veneto, Trentino AA, Friuli VG, Emilia Romagna)

● Tempi rapidi di intervento

● Trasparenza totale sui costi

● Assistenza continua nel tempo

Conclusione

Il campionamento della Legionella non è un costo inutile.

Agisci ora. Proteggi il tuo studio, il tuo personale ei tuoi pazienti.

Contatti Bisecco Srl

Sede Operativa: Este (PD)

Email: [email protected]

Telefono: 0429/670776

Sito web: www.bisecco.com