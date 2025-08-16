Perdono l'orientamento tra i boschi: escursionisti soccorsi

Ritrovati illesi dal Soccorso Alpino e riaccompagnati all’Eremo di Camaldoli

Una 45enne residente in provincia di Mantova e un 48enne residente in provincia di Caserta, sono stati soccorsi nel pomeriggio di ieri (Venerdì 15 agosto) dal Soccorso Alpino. Erano partiti all’Eremo di Camaldoli per una passeggiata fra i boschi delle Foreste Casentinesi. Durante il ritorno, arrivati al Passo della Bertesca nel comune di Bagno di Romagna, hanno perso l’orientamento senza riuscire a ritrovare la strada verso Camaldoli.

Verso le 19.30 è stata allertata la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Monte Falco, che si è diretta subito verso la zona segnalata. Durante l’avvicinamento il caposquadra è riuscito a contattare nuovamente i due escursionisti e dalle loro informazioni ha individuato con precisione la posizione. La squadra ha proseguito con un mezzo fuoristrada fino a dove la strada lo consentiva, quindi a piedi, raggiungendo i dispersi dopo circa mezz’ora di cammino, alle 20.10. I due, in buone condizioni e senza problemi sanitari, sono stati riaccompagnati con il mezzo del Soccorso Alpino all’eremo di Camaldoli. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno raggiunto le squadre del Cnsas già avviate verso i veicoli per il rientro.