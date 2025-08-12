Pergola celebra storia, cultura e tradizioni con la rievocazione dell’arrivo dei Santi Patroni

Torna Pergola Medievale, uno degli eventi clou del calendario estivo

Storia, cultura e tradizioni: nella città dei Bronzi dorati torna la Rievocazione Storica dell’arrivo a Pergola delle Spoglie dei Santi Secondo, Agabito e Giustina. ‘Pergola Medievale’ è uno degli eventi clou del ricco calendario estivo ideato dall’amministrazione comunale. E’ in programma venerdì 22 agosto. La manifestazione è stata ideata nel 2009 per promuovere e valorizzare la città e le sue eccellenze, rafforzare l’identità della comunità e sostenere lo sviluppo turistico ed economico. Un successo straordinario, con migliaia di visitatori e turisti colpiti dagli eleganti cortei storici e dai monumentali buoi, dagli scorci incantevoli di Pergola e da una proposta di straordinaria qualità, grazie alla collaborazione dei più prestigiosi gruppi storici regionali e nazionali. “Siamo molto contenti di collaborare a questa manifestazione – ha esordito il direttore Agnese Trufelli – che valorizza Pergola, la sua storia e le sue bellezze. Sono eventi in grado di promuovere una città e le sue tradizioni, importanti anche dal punto di vista turistico ed economico”.

Ha proseguito il sindaco Diego Sabatucci: “Un evento di successo ideato nel 2009 dalla nostra giunta di ‘Pergola nel Cuore’ e che abbiamo voluto riproporre convinti della sua rilevanza sia a livello culturale che turistico. Avremo il piacere di ospitare alcuni dei gruppi storici più importanti d’Italia che renderanno la manifestazione spettacolare e coinvolgente. Ma questa sarà anche la Rievocazione storica caratterizzata da una grande novità che ci rende orgogliosi. Oltre 100 giovani Pergolesi si sfideranno per la prima volta nella contesa del Palio di San Secondo”.

In collegamento è intervenuto il vicesindaco e assessore ai grandi eventi, on. Antonio Baldelli: “Conoscere, conservare, recuperare: questa rievocazione storica ha un rilevante valore per Pergola e la sua comunità. Torna con un programma ricchissimo e di assoluta qualità, grazie anche alla preziosa collaborazione con importanti gruppi storici. E siamo sicuri che riscuoterà il successo delle passate edizioni. Un sincero e sentito ringraziamento va ai tanti volontari e ai giovani pergolesi che con impegno e passione si stanno prodigando nel curare al meglio la manifestazione”.

Tra i gruppi storici ospiti, da Ascoli Piceno gli Sbandieratori e Musici dei Sestieri della Quintana. Una collaborazione che si rafforza quella con Pergola, come ha sottolineato il sindaco Marco Fioravanti: “E’ un onore partecipare nuovamente a questa rievocazione storica dal valore molto significativo. E’ sempre più importante conservare, valorizzare, tramandare identità, tradizioni, cultura. Complimenti a Pergola e alla sua amministrazione per il grande lavoro che sta svolgendo”.

Tra le novità più attese, per la prima volta oltre 100 giovani Pergolesi daranno vita alla contesa del Palio di San Secondo con il Gioco degli Stracci, Fune e Staffetta. Passione, identità, partecipazione: gli ingredienti di un appuntamento che saprà coinvolgere tutta la comunità.

Ricco il programma della giornata che proietterà visitatori e turisti nelle suggestive tradizioni dell’epoca.

Musici, sbandieratori, spettacoli, mercati, antichi mestieri, giochi per i più piccoli: il centro storico di uno dei Borghi più Belli d’Italia si immergerà nelle tipiche atmosfere medievali.

Uno dei momenti salienti il corteggio storico Medievale: i costumanti della Corte Ducale di Ferrara, gli sbandieratori e musici dei Sestieri della Quintana di Ascoli Piceno, il Gruppo Storico Città di Corinaldo Combusta Revixi e il Gruppo Storico La Pandolfaccia di Fano, accompagnano l’urna contenente le spoglie dei Patroni San Secondo, Sant’Agabito e Santa Giustina, trainate da un carro trascinato da 2 maestosi buoi, direttamente dalla sfilata di piazza del Campo del Palio di Siena, come narra la storia medievale.

Alle 19 l’apertura delle taverne medievali, quindi, per tutta la serata le vie e le piazze del meraviglioso centro storico si animeranno di spettacoli itineranti, di arcieri, falconeria, sbandieratori, teatrali.