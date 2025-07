Pergola, tornano le atmosfere sognanti della Notte Romantica

Il paese si veste di magia nella notte del solstizio d'estate

Sabato 21 Giugno, con l’arrivo del solstizio d’estate, torna uno degli appuntamenti più suggestivi dell’anno: la Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia. Giunta alla decima edizione, la Notte Romantica è un invito a immergersi nel fascino dei centri storici curati come gioielli, dei vicoli silenziosi, dei belvedere che si affacciano sulla bellezza.

A Pergola è tutto pronto per far vivere una serata magica agli innamorati e a chi ama sognare. L’occasione per scoprire il cuore della città, i suoi vicoli caratteristici, chiese e palazzi e, arrivando nel pomeriggio, anche il museo dei Bronzi dorati che custodisce tesori unici al mondo. Ricco e variegato il programma ideato dall’Amministrazione comunale con la Pro loco: poesie, teatro itinerante, musica popolare, installazioni romantiche e tante emozioni sotto le stelle.

Il sipario si alzerà alle 19 con l’aperitivo romantico accompagnato da pensieri d'amore. Ristoranti, bar, pizzerie e gelaterie celebreranno "l'amore per il nostro cibo" con proposte a tema. Dolci note di pianoforte sull'erba e il duo musicale Anima Acustica accompagneranno l'inizio della serata. In un angolo suggestivo della città i Poeti dell'Eremo incanteranno con le loro dolcissime parole d’amore. Con il Trio Diatonia, canti e serenate d'amore tra le vie del borgo. Con il gruppo Anico’ rappresentazione teatrale itinerante. Musica e atmosfere uniche nei vicoli più caratteristici. Si potranno visitare chiese e palazzi storici insieme al gruppo dei Viaggiatori, che vi farà innamorare della città. Una foto romantica dal Belvedere concluderà una notte da sogno.