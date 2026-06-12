Permesso negato, sindacato attacca l'Ausl: "È un precedente inaccettabile"

Il permesso riguardava la partecipazione all'assemblea della rappresentanza sindacale unitaria

L'Ausl Romagna non ha concesso un permesso a una dipendente di partecipare all'assemblea della rappresentanza sindacale unitaria. La Cgil di Rimini parla di "rifiuto", denunciando che non sia un caso isolato. "Da mesi - spiega il sindacato in una nota - è sempre più difficile per lavoratrici e lavoratori usufruire di tutti i permessi garantiti da leggi e contrattazione collettiva. I permessi sindacali non sono un diritto sopprimibile per ragioni di organico, lo dicono la legge e decenni di giurisprudenza".

La decisione dell'Ausl viene vista come "precedente inaccettabile che rischia di compromettere le relazioni sindacali e il sacrosanto diritto di lavoratrici e lavoratori di esercitare la rappresentanza democratica".

La Cgil rilancia l'allarme per "l'emergenza personale", contestando nuovamente "il piano triennale del fabbisogno di personale presentato dall’Azienda. Il Piano prevede per il 2026 la copertura del turnover al 75% per il personale sanitario e al 50% per il personale tecnico e amministrativo".

“Lo abbiamo detto con chiarezza: il Piano di reclutamento è assolutamente insufficiente. Serve invece un Piano che garantisca la copertura almeno del 100% del turnover e serve assumere un principio fondamentale: l’apertura di ogni nuovo servizio deve essere accompagnata dal reclutamento del personale adeguato a garantirne la sostenibilità. Non si può pensare di continuare a tenere in piedi il Servizio Sanitario Pubblico attraverso straordinari, doppi turni, salti di riposo, spostamenti di personale, assunzioni a tempo determinato. Così il personale non regge", attacca il sindaco, che ha diffidato l'Ausl "a revocare il rifiuto del permesso sindacale e ad astenersi per il futuro dall'adottare comportamenti suscettibili di limitare o ostacolare l'esercizio delle prerogative sindacali riconosciute dalla legge".

“La diffida è stata una scelta assolutamente necessaria e inevitabile: qualora l’Azienda dovesse proseguire su questa strada difenderemo i diritti sindacali in ogni sede, adottando tutte le iniziative a nostra disposizione. E più in generale va riaffermato un principio: tutti i diritti conquistati dalle lavoratrici e dai lavoratori e riconosciuti dalle norme e dalla contrattazione devono essere resi pienamente disponibili, senza alcuna eccezione", chiosa la Cgil.