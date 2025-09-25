Personalizzazione nei casinò: quando il gioco si adatta al giocatore – opinione degli esperti di Fambet

La concorrenza è alta: bonus standard non bastano più, servono offerte personalizzate per attirare più giocatori nei casinò online.

Poiché oggi la concorrenza nel settore del gioco d'azzardo è forte, per attirare più giocatori sul proprio sito di casinò non è più sufficiente offrire bonus standard, uguali per tutti gli utenti. Pertanto, molti casinò, come ad esempio Fambet sul proprio sito https://fambet.com/it/, hanno iniziato a introdurre offerte personalizzate in base alle preferenze dell'utente. Di seguito vedremo come funziona questo approccio e il suo impatto sul coinvolgimento dei giocatori.

Come la tecnologia analizza le preferenze degli utenti

Grazie allo sviluppo delle tecnologie digitali è apparsa l'intelligenza artificiale, che consente di effettuare le seguenti operazioni:

● Analizza le scommesse, la loro frequenza e il loro importo.

● Registra la durata del processo di gioco.

● Monitora le azioni dell'utente.

● Compila statistiche sulle vittorie e sulle sconfitte.

● Grazie al MO vengono previste le azioni future del giocatore.

● Effettuare test - la reazione degli utenti a diversi approcci nei loro confronti.

● Raggruppare i giocatori in base ai loro interessi nei giochi, ai bonus, alla provenienza geografica.

● Analizzare le richieste dei giocatori nella chat online:

● Statistiche dei giocatori registrati tramite i social network.

Tutto ciò, secondo il parere degli esperti di Fambet, facilita notevolmente il lavoro degli operatori dei siti di casinò, ottimizzando il lavoro tenendo conto delle preferenze individuali dei giocatori.

Bonus individuali e selezione dei giochi

L'uso di un approccio personalizzato gioca un ruolo importante nella creazione di offerte bonus e giochi che possono interessare il giocatore:

● Bonus personali che attireranno l'attenzione del giocatore.

● Invito a partecipare a un torneo, tenendo conto del livello professionale dell'utente.

● Selezione di giochi in base alle preferenze del giocatore.

● Adattamento delle offerte ai cambiamenti di interesse dell'utente.

● Programmi fedeltà con livelli VIP per stimolare l'attività.

● Limiti di pagamento individuali tenendo conto dei trasferimenti finanziari dell'utente.

È proprio questo approccio che sarà molto apprezzato dai giocatori, quindi il sito diventerà più richiesto, attirerà molti nuovi utenti e manterrà quelli esistenti.

Influenza della personalizzazione sul coinvolgimento

Secondo gli esperti di Fambet, un approccio individuale ai giocatori aumenta sempre il grado di coinvolgimento. E secondo le statistiche, ciò si traduce in quanto segue:

● Il tempo di utilizzo dei giochi aumenta del 35%.

● La maggior parte dei giocatori torna su tale sito.

● Il rating dei casinò online aumenta, ampliando il pubblico.

● Si riduce il tasso di abbandono degli utenti.

● I bonus vengono utilizzati molto più spesso.

Tutti questi vantaggi rendono il sito del casinò forte rispetto alla concorrenza, quindi questo approccio stimolerà anche gli altri operatori a non perdere il loro pubblico.

Un casinò completamente personalizzato può diventare realtà?

Certo che sì, secondo gli esperti di Fambet. Ma per questo ci vuole tempo, affinché gli operatori dei casinò trasformino completamente il loro sistema e prevedano un approccio personalizzato in tutto. E questo riguarderà l'interfaccia, i bonus, i giochi, i pagamenti e altri aspetti. E più forte sarà questo sistema, più il sito sarà richiesto. Tuttavia, i giocatori coinvolti non devono dimenticare il gioco responsabile, anche se tutte le offerte sono più che allettanti.