Altarimini

Perticara Calcio, confermato Andrea Moretti sulla panchina

La società è stata estromessa nei playoff dal Corpolò, poi battuto dall'Atletico Marecchia

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
19 maggio 2026 14:18
Perticara Calcio, confermato Andrea Moretti sulla panchina - Andrea Moretti
Andrea Moretti
Perticara
Sport
Condividi

Il Perticara riparte da Andrea Moretti. La società della presidente Gloria Franceschetti ha rinnovato la fiducia al tecnico, che fu anche giocatore del Perticara nel ruolo di difensore. In questa stagione la formazione riminese ha concluso al quarto posto del girone A di Terza Categoria, con 40 punti, 52 gol fatti e 23 subiti. Il miglior marcatore della squadra è stato Emmanuel Abiodun, 35 anni, 19 reti di cui 17 su azione. Nei playoff è stata fatale la sconfitta con il Corpolò, poi battuto dall'Atletico Marecchia nella finalissima. Il Perticara ha annunciato la conferma di Moretti sui social, evidenziando il lavoro dell'allenatore anche per costruire identità alla squadra e spiegando la scelta con la volontà di dare continuità e riprovare l'assalto alla Seconda Categoria.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini