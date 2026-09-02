Perticara Calcio in campo, torna il memorial Dall'Ara-Gosti

L'avversario sarà un'altra squadra di Terza Categoria, il Montecopiolo

È un appuntamento consolidato nell'estate del Perticara calcio: sabato prossimo (5 settembre), alle 16, lo stadio Valsecchi-Dall'Ara ospiterà l'edizione 2026 del memorial Gilberto Dall'Ara-Massimiliano Gosti, due glorie del calcio perticarese. Dall'Ara, difensore, scomparve nel 1987 al termine di un allenamento per una complicanza polmonare. Nel 2026 ricorre invece il decennale della scomparsa di Gosti, ex calciatore e allenatore, colpito da una malattia incurabile. Nel loro ricordo il Perticara scenderà in campo per quella che è la gara di presentazione ufficiale della stagione: il prossimo anno i ragazzi della presidentessa Gloria Franceschetti parteciperanno al girone A di Terza Categoria riminese, allenati da Andrea Moretti. L'avversario nel memorial sarà il Montecopiolo, altra compagine di terza, iscritta però al girone B.

La rosa del Perticara

Portieri: Mor Ndiaye (confermato), Elise Fouda (confermato), Diego De Michele (nuovo/Santagatese).

Difensori: Jouad Allou (nuovo/Sarsina), Federico Biordi (confermato), Thomas Deledda (confermato), Noel Gouba (nuovo/Due Emme), Diego Guidi (confermato), Enea Sina (confermato), Luca Varani (nuovo/Sarsina), Zaroual Zakaria (nuovo/Santagatese).

Centrocampisti: Mattia Bevitori (confermato), Cristian Desideri (nuovo/Pietracuta), Daouda Diop (confermato), Mouhamed Diop (nuovo tesseramento/16 anni a novembre), Mouhamadou Drame (confermato), Mamadou Fall (nuovo/Virtus Olimpia), Jean Gouba (confermato), Marco Righi (nuovo/Sarsina), Jacopo Rinaldi (nuovo/Due Emme), Jacopo Santucci (confermato).

Attaccanti: Emmanuel Abiodun (confermato), Samuele Dall’Ara (confermato), Tommaso Fabbri (confermato), Alberto Fazi (confermato), Nazar Oliiniyk (nuovo/Sarsina), Francesco Paolucci (nuovo/Santagatese), Andrea Raimondi (nuovo/Collinello), Idrissa Sow (confermato).