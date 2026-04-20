Perticara Calcio, tradizione e modernità: la squadra sfoggia le nuove divise "made in Valmarecchia"

Come già successo in passato, il designer riminese Giacomo Semprini ha ideato le nuove maglie del Perticara

Il derby casalingo al Valsecchi-Dall'Ara, contro l'Atletico Marecchia (Ponte Messa), terminato 0-0, è stata l'occasione per il Perticara, quarto nel girone A della Terza Categoria Rimini, per sfoggiare la nuova divisa progettata e realizzata dalla San Francisco78 del designer riminese Giacomo Semprini.

La maglia è un completo scuro con la scritta Perticara Calcio In overlay che si colora, nella parte centrale, di granata e azzurro, i colori storici della squadra, che si ripetono anche nei polsini, affiancati al bianco. Lo stemma è quello storico, presente anche sulla maglia da portiere, stesso template, ma con il giallo come colore principale.

La divisa presente come sponsor il ristorante Da Marchesi, locale storico gestito dalla famiglia Marchesi. Il padre delle due sorelle titolari, Carlotta e Lorenza, è stato negli anni '70 il presidente del Perticara Calcio, come ricordato dalla società in una nota: "Il binomio Perticara calcio - ristorante Da Marchesi racconta quindi una storia che attraversa le generazioni, unendo sport, famiglia e identità, perché certe radici non si spezzano, ma continuano a vivere nel tempo trovando sempre nuove forme per esprimersi".

Durante la presentazione pre-partita, il designer Semprini ha consegnato due targhe celebrative, una alla società calcistica, l'altra a Marta, cuoca e madre delle titolari del ristorante Da Marchesi.

