Perticara, con la terza domenica della Sagra della Polenta c'è anche Mineral Expò

"Una mostra apprezzata non solo da esperti e da appassionati, ma anche da curiosi e da bambini desiderosi di ammirare cristalli e minerali", evidenzia Cesare Bianchi (Pro Loco)

A Perticara domani (27 settembre) è in programma la terza domenica della Sagra della Polenta e dei Frutti del Sottobosco, che porta un evento nell'evento, molto atteso: la 36esima edizione della Mostra Scambio Minerali & Fossili – Perticara Mineral Expo, appuntamento ospitato dal Sulphur, il Museo Storico Minerario di Perticara, con ingresso gratuito (ore 9-18). L'organizzazione è a cura del volontario Enrico Rinaldi, assieme allo staff del museo storico minerario e assieme alla pro loco.



La mostra, che ha il patrocinio del Comune di Novafeltria e della regione Emilia Romagna, rappresenta un ideale collegamento con una parte fondamentale della storia del paese. Perticara, infatti, è profondamente legata alla propria attività mineraria e alla presenza delle miniere di zolfo, una realtà che per decenni ha caratterizzato la vita economica e sociale della comunità. Minerali e fossili diventano così non soltanto oggetti da osservare o collezionare, ma testimonianze di un patrimonio naturale e storico che il territorio continua a conservare e raccontare. Sagra e Mineral Expo, pur essendo manifestazioni differenti, raccontano due aspetti complementari di Perticara. Da una parte ci sono i sapori della tradizione, le ricette, i prodotti del territorio e la convivialità. Dall'altra ci sono la storia della miniera, i minerali, i fossili e la memoria del lavoro che ha segnato profondamente la comunità. Il visitatore può infatti vivere Perticara attraverso esperienze diverse: dalla gastronomia alla cultura, dalle bancarelle alla mineralogia, dalla scoperta del paese alla conoscenza della sua storia.

“Perticara Mineral Expo è una mostra apprezzata non solo da esperti e da appassionati che arrivano a Perticara da ogni luogo – spiega Cesare Bianchi, Presidente della Pro Loco – ma anche da curiosi e da bambini desiderosi di ammirare cristalli e minerali. Perticara Mineral Expo è l’occasione giusta anche per visitare Sulphur, il Museo Storico Minerario di Perticara, uno dei primi significativi esempi di archeologia industriale in Italia. Nei suoi 3.000 metri quadrati di esposizione, Sulphur racconta in maniera documentata e altamente suggestiva l’epopea della miniera di zolfo più grande d’Europa, i suoi personaggi, le sue vicende, il fascino del mistero e del sottosuolo le avventure che ha ospitato in decenni di attività”.

Domenica quindi doppio evento a Perticara, pronta a vivere la terza domenica della Sagra della Polenta e dei Frutti del Sottobosco. Il cuore della sagra è naturalmente la cucina. La polenta, alimento semplice e antico, diventa a Perticara il simbolo di una gastronomia legata alla tradizione e ai prodotti del territorio. Il programma gastronomico propone la polenta con ragù di salsiccia , salsiccia e fagioli, ai funghi porcini oppure di cinghiale, ma non mancano altre specialità della cucina locale: piadina, trippa, cotiche con fagioli e stufato di cinghiale. Ad accompagnare le specialità gastronomiche viene proposto anche il Sangiovese Doc, altro elemento profondamente presente nella cultura enogastronomica romagnola. Durante le domeniche della sagra, lungo le vie del paese è previsto anche un mercatino con bancarelle di abbigliamento, artigianato, oggettistica, prodotti tipici e altro ancora. Grande attenzione è riservata inoltre alle famiglie. È infatti prevista un'area dedicata ai bambini, con spettacoli e laboratori, pensata per rendere la manifestazione un appuntamento capace di coinvolgere diverse generazioni.