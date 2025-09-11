Pesaresi e la Cbr uniscono le forze: nasce un nuovo colosso per le grandi opere

Un’alleanza da oltre 178 milioni di valore della produzione: da Rimini parte un nuovo punto di riferimento per il settore delle costruzioni

Gruppo Pesaresi (“Pesaresi”) di Rimini e Società Cooperativa Braccianti Riminese (“Cbr”) annunciano di aver raggiunto un accordo strategico finalizzato alla creazione del più rilevante polo produttivo nel settore delle grandi opere infrastrutturali dell’Emilia-Romagna.

L’intesa prevede, inoltre, la partecipazione della CBR al capitale della Pesaresi, consolidando così un legame strategico-produttivo volto a rafforzare la competitività di entrambi i gruppi su tutto il territorio nazionale.

Ferma restando l’autonomia giuridica ed operativa delle due aziende, l’operazione consentirà di mettere a sistema competenze complementari, know-how tecnologico e risorse produttive, generando significative sinergie industriali e occupazionali.

L’obiettivo dell’accordo è quello di dare vita a una realtà produttiva in grado di rappresentare un punto di riferimento per il comparto e un motore di sviluppo per l’intero territorio regionale. «Questa partnership – dichiarano congiuntamente Ulisse Pesaresi, Presidente del Gruppo Pesaresi, e Valerio Brighi, Presidente della Cooperativa Braccianti Riminese – rappresenta un passo strategico per le nostre aziende e un’opportunità concreta per contribuire alla crescita e all’innovazione del sistema produttivo regionale, con ricadute positive in termini di occupazione e sviluppo sostenibile».

Con oltre sessant’anni di esperienza e sede a Rimini, il Gruppo Pesaresi, con un valore della produzione aggregato, nel 2024, di oltre €56milioni e con 179 addetti attualmente impiegati, è un protagonista nella realizzazione di grandi infrastrutture stradali e urbane. Tradizione, innovazione e attenzione al territorio ne fanno un punto di riferimento del settore delle costruzioni.

Società Cooperativa Braccianti Riminese, è un’Impresa generale di costruzioni specializzata in infrastrutture e opere stradali attiva su tutto il territorio nazionale e con un forte radicamento in Emilia-Romagna. Il gruppo CBR, con 154 soci cooperatori su 341 dipendenti, nel 2024, ha registrato un valore della produzione consolidato di €122 milioni ed un utile superiore a €6 milioni.