Pesca illegale sul fiume Marecchia: 64enne denunciato e sanzionato per oltre 2.000 euro

Stava utilizzando una rete di 46 metri

Lunedì sera (25 agosto) la Polizia Provinciale di Rimini e le guardie ittiche delle associazioni Fare Ambiente ed Enpa sono intervenuti alla foce del deviatore Marecchia, cogliendo sul fatto un uomo intento a pescare senza autorizzazione. Questi, 64 anni, aveva steso 46 metri di rete alla foce ed era intento a salpare per recuperare il pesce catturato. Privo di documenti, l'uomo è stato fotosegnalato in Questura e gli è stata notificata denuncia per l'ipotesi di reato di pesca illegale, inoltre è stato sanzionato per 2160 euro, per utilizzo di strumenti non consentiti dalla legge e per aver esercitato la pesca senza licenza. Il reato di pesca illegale prevede arresto da 2 mesi a 2 anni o un'ammenda da 2000 a 12.000 euro. Da tempo gli uomini della Provinciale e le guardie di Enpa e Fare Ambiente sorvegliavano quel tratto di fiume a seguito di diverse segnalazioni relative alla pesca illecita con reti. Qualche mese fa la polizia provinciale aveva rimosso una rete di circa 50 metri.