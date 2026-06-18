Pestaggio al bar dopo i presunti apprezzamenti alla compagna del titolare: in tre a processo

A processo il titolare del bar del Riminese, assieme al cugino e a un dipendente

Un 40enne, titolare di un bar del Riminese, è a processo per lesioni personali aggravate assieme a suo cugino e a un dipendente. Come riporta il Corriere Romagna, al centro delle indagini, sfociate nel procedimento giudiziario, l'aggressione di un 62enne di origine pugliese, per fatti avvenuti nell'aprile 2023. Secondo il teorema dell'accusa, il 62enne sarebbe andato al bar, intenzionato a chiarire con il 40enne, che avrebbe rivolto corteggiamenti alla sua compagna. Arrivato all'orario di chiusura del locale, secondo quanto denunciato, è scattata l'aggressione: la vittima sarebbe stata colpita con un vassoio alla testa, preso a calci e pugni mentre era terra, e alcuni colpi sarebbero stati sferrati con una mazza da baseball. Il 62enne fece ricorso alle cure mediche, con 20 giorni di prognosi tra fratture ed escoriazioni. Secondo la tesi difensiva - gli imputati sono assistiti dall'avvocato Stefano Caroli - la persona offesa del reato avrebbe aggredito uno dei dipendenti in cassa. Per questo il gruppetto, pensando di trovarsi davanti un rapinatore, avrebbe reagito. Per ciò che concerne il 40enne, questi sostiene di essersi trovato al piano superiore del bar e di essere estraneo al pestaggio.