Piacere, Robot Leo: alle Befane di Rimini arriva il futuro

22 marzo 2026 alle Befane di Rimini arriva “Robot Leo”: evento tra innovazione e futuro, nel segno dello slogan “Avanti anni luce”

Domenica 22 marzo 2026 il futuro farà tappa a Rimini, al Le Befane Shopping Centre, con un evento che promette di incuriosire grandi e piccoli: “Piacere, Robot Leo”. Un appuntamento speciale che si inserisce nel calendario di iniziative 2026 del centro commerciale, racchiuse sotto lo slogan “Avanti anni luce”, scelto per raccontare un percorso di innovazione, evoluzione e apertura verso le tecnologie di domani. Protagonista della giornata sarà Leo, uno dei primi robot umanoidi di nuova generazione realizzati in Italia. Costruito da AIspiria e completato lo scorso febbraio, Leo farà proprio alle Befane una delle sue prime apparizioni pubbliche, offrendo ai visitatori l’opportunità di incontrarlo da vicino e scoprire le sue capacità. L’obiettivo dell’iniziativa è chiaro: avvicinare il pubblico, in modo semplice e diretto, al mondo della robotica e dell’Intelligenza Artificiale. Leo non sarà soltanto una presenza scenografica, ma si renderà subito utile, dimostrando cortesia, disponibilità e una sorprendente capacità di interazione. La giornata prenderà il via dalle 11.00 alle 13.00, quando il robot sarà operativo presso l’Infopoint del centro commerciale. Qui aiuterà i clienti fornendo informazioni sulla Befan Card, sugli orari, sugli eventi in programma e sulla posizione dei negozi, trasformandosi in un vero e proprio assistente digitale al servizio del pubblico. Nel pomeriggio, a partire dalle 16.00, Leo inizierà a muoversi tra le gallerie del centro, passeggiando e interagendo con i visitatori, regalando momenti di sorpresa e curiosità. Il momento clou dell’evento sarà alle 17.00, in piazza Zara, con un’intervista dal vivo durante la quale sarà possibile “ascoltare” direttamente dalla sua voce come è stato progettato, come funziona e quali sono le sue principali abilità. Non mancheranno anche momenti più leggeri e spettacolari, con dimostrazioni che includeranno persino performance canore. “Piacere, Robot Leo” si presenta così come un’esperienza che unisce intrattenimento e divulgazione, pensata per chi desidera avvicinarsi al mondo della tecnologia in modo accessibile e coinvolgente. Un’occasione per scoprire da vicino come l’Intelligenza Artificiale stia già entrando nella vita quotidiana, rendendo il futuro non più qualcosa di lontano, ma una realtà sempre più concreta.