Rimini, tanto cuore ma altra sconfitta: la Pianese cala il jolly Peli (1-0)

Biancorossi anche sfortunati. Decide un gol di Coccia

Pianese modesta, nonostante i tre soli Under in campo, il Rimini però non riesce a rialzarsi dopo la brutta prestazione casalinga con il Bra: i biancorossi escono dalla trasferta di Piancastagnaio con una sconfitta di misura per 1-0, al termine di una partita modesta tecnicamente, che la squadra di casa vince perché inserisce dalla panchina il jolly Peli: lontano da quel giocatore "fiammeggiante" ammirato qualche stagione fa a Pontedera, ma capace di rinvigorire un attacco asfittico. La prima linea biancorossa, invece, è affidata a un giovane e volonteroso D'Agostini e a un centrocampista, Asmussen. Difficile pungere, anche se il primo ci prova e il secondo colpisce un palo. Il Rimini paga dazio pure alla sfortuna: nel recupero il neo entrato Madonna inventa una clamorosa rovesciata, ma Filippis si allunga a deviare. La Pianese sfiora il bis con Bellini, che getta alle ortiche una gran palla di Peli. In tribuna presente il neo proprietario Nicola Di Matteo: l'impresa salvezza si allontana, i tanti punti di penalizzazione tagliano le gambe a un gruppo generoso che anche oggi ha lottato fino all'ultimo. L'impressione è che potrebbe non bastare un mercato sontuoso a gennaio per salvare la categoria.

Le pagelle di Pianese - Rimini

VITALI 5.5: il "leva gamba" sul tiro di Peli è perfetto tecnicamente, ma non riesce a trattenere con sé il pallone. Coccia ribadisce in rete: prima di allora, i guanti del portiere erano rimasti intonsi.

LEPRI 5: Gorelli lo aveva detto di fare attenzione alle sue proiezioni offensive. E infatti va vicinissimo al gol al 49'. Ma su un tentativo di percussione, perde palla e arriva il gol. Errore fatale.

BELLODI 6: vince il duello con Bellini, costringendo Birindelli a inserire a inizio ripresa un'altra punta. Non gli riesce la chiusura su Peli. Da quel momento, con la squadra sbilanciata, inizia a soffrire.

LONGOBARDI 6: dopo un minuto si concede subito un'incursione nella metà campo avversaria, guadagnando punizione e fallo di Sussi. Non gioca da quinto, bensì da braccetto: e dalle sue parti gli avversari trovano la strada sbarrata. Con la squadra in svantaggio, alza il suo baricentro di gioco.

FERRARINI 5.5: segnali di crescita dell'esterno ex Feralpi nella parte conclusiva del primo tempo, poi conferma di non aver ancora lucidato a fondo il suo "motore" (RUBINO s.v.)

DE VITIS 6: sempre prezioso in entrambe le fasi (LEONCINI 5.5: entra nel momento peggiore della partita, quando la Pianese sembra aver preso il sopravvento. Prova il jolly da fuori area, senza trovare la porta).

FIORINI 6: gioca più di sciabola che di fioretto, applicandosi nel ruolo di mediano.

PICCOLI 5.5: tra i più positivi del Rimini di questa stagione, oggi però commette qualche imprecisione di troppo in fase di costruzione, un errore è anche piuttosto vistoso. Ci mette però sempre una buona intensità.

CAPAC 6: largo a sinistra, si adatta e si applica anche alla fase difensiva. Nel primo tempo rientra sul destro e sfiora il gol, a suo modo.

ASMUSSEN 6: dopo Leoncini, è l'ex Empoli a fare da supporto a D'Agostini. In area in effetti sa pungere: il palo gli nega il gol. Migliorato nella protezione della palla (MADONNA 6: sfiora il gol in rovesciata, sfortunato).

D'AGOSTINI 5.5: qualche fiammata, come quando di destro guadagna un prezioso calcio d'angolo. Duella con il califfo Gorelli, si impegna, ma nella ripresa perde un po' di verve e viene sostituito (BOLI 6: positivo il suo ingresso in campo. Lavora un buon pallone per Leoncini e serve l'assist a Madonna).

All. D'ALESIO 6: la Pianese sembrava un avversario alla portata, ma difficile attribuire delle responsabilità all'allenatore. Il gol è arrivato su un episodio piuttosto sfortunato. Le ultime partite però parlano chiaro, c'è bisogno di una mano dal mercato.