Pianoforte a quattro mani: lo spettacolo musicale che incanterà San Leo

La profondità complice del pianoforte a quattro mani è la protagonista del secondo appuntamento della rassegna musicale “I Colori della Musica”, promossa dall’Accademia Distretto Della Musica Aps, scuola comunale di musica di San Leo. Quattro appuntamenti che, con la direzione artistica di Anacleto Gambarara, attraversano secoli, stili ed emozioni nei luoghi più suggestivi dello splendido borgo dell’Alta Valmarecchia.

Inaugurata da un partecipato ed emozionante appuntamento in Duomo con le Laude Medievali, la rassegna prosegue domenica 28 dicembre alle 17:30 presso la Sala Concerti di Palazzo Mediceo, a San Leo, con un programma di ouverture al Romanticismo e Impressionismo, interpretato al pianoforte a quattro mani.

Il concerto, dal titolo “Riflessi romantici tra sogno e passione”, proporrà un raffinato viaggio musicale attraverso il tardo Romanticismo e l’Impressionismo, esplorando emozioni intime, suggestioni oniriche e slanci appassionati. Le protagoniste al pianoforte saranno Eleonora De Angelis e Mariagrazia Morganella.

Entrambe di origini marchigiane, le due pianiste vantano curriculum di rilievo: Eleonora De Angelis, docente di ruolo con riconoscimenti nazionali e internazionali, si è esibita in teatri prestigiosi come il Rossetti di Vasto, il Civico di Vercelli e l’Istituto Italiano di Cultura a Parigi, maturando negli anni un approccio olistico alla musica indirizzato al benessere di corpo e mente. Mariagrazia Morganella, formatasi con maestri come Lorenzo Di Bella e Andrea Lucchesini, ha partecipato a numerosi concerti in spazi prestigiosi tra cui Sarajevo, Pesaro e Ancona, distinguendosi sia come solista che come musicista cameristica.

Grazie alla sensibilità delle due artiste, lo strumento diventerà protagonista di un dialogo musicale intenso, capace di valorizzare colori, ritmi e atmosfere dei grandi compositori europei tra Ottocento e primo Novecento.

L'appuntamento è per domenica 28 dicembre alle ore 17:30 presso la Sala Concerti di Palazzo Mediceo, a San Leo. Tutti i concerti della rassegna sono ad offerta libera.