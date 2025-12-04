Pianta nel cantiere cade sull'auto, titolare ditta: "Ti do 80 euro: è un catorcio". La lite arriva dal giudice

Un 60enne, titolare di una ditta edile, è accusato di estorsione e minacce nei confronti di 52enne

Un 60enne, titolare di una ditta edile, è a processo per minaccia, a seguito di una vicenda avvenuta a Riccione il 22 gennaio 2023. Durante una forte ondata di maltempo, un albero, che si trovava all'interno di un cantiere edile in via Orazio, cadde sulla vettura di un 52enne, parcheggiata nella proprietà di quest'ultimo. Il danneggiato si rivolse alla ditta che stava effettuando i lavori, che però operava per conto di quella di cui è titolare il 60enne. L'accordo doveva passare dunque da quest'ultimo, ma secondo quanto riferito in denuncia dal 52enne, l'imprenditore si offrì di pagare 80 euro per i danni, quantificandoli in maniera decisamente dalla controparte, che ne chiedeva 300. La tensione salì in un successivo contatto telefonico: secondo quanto denunciato dal 52enne, il proprietario della ditta edile iniziò a insultarlo, dandogli del truffatore in quanto a suo dire l'auto, definita "un catorcio", non valeva più di quanto già offerto, per poi passare alla minaccia di "tagliargli la testa". La querelle proseguì: il 52enne inviò un'e-mail all'altra ditta, lamentandosi di quanto avvenuto e dichiarando di voler denunciare le minacce ai Carabinieri, il 60enne rispose con una richiesta di risarcimento non gradendo i toni espressi nell'e-mail, invocando un danno economico di decine di migliaia di euro. Il 52enne aveva già ricevuto un bonifico con i 300 euro, ma dopo l'intervento del 60enne scelse di denunciarlo: ora il 60enne è a processo al Tribunale di Rimini, difeso dall'avvocato Massimo Cerbari.