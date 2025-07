Piazza Ferrari "rinasce": nuovi arredi e più telecamere. I lavori al via dal 18 giugno

L'area gioco sarà ampliata. Il cantiere è destinato a concludersi a fine agosto

Parte domani (mercoledì 18 giugno) a Rimini i lavori di riqualificazione di piazza Ferrari: il cantiere, che dovrebbe concludersi entro fine agosto, è finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con un contributo dell’80% sull'importo totale di 220.000 euro, il restante 20% è a carico dell'amministrazione comunale.

"L'intervento- ricorda l'amministrazione comunale - si concentra su un’area cerniera della città che funge da collegamento tra la stazione ferroviaria e il centro storico e prevede interventi mirati per rendere più accoglienti e fruibili gli spazi di piazza Ferrari, già molto frequentata da famiglie e bambini e per potenziarne la sicurezza, incluso l'ampliamento del sistema di videosorveglianza con l'installazione di sette nuove telecamere e il potenziamento dell'illuminazione".

Verranno inoltre istallati due “Acces Point” per il servizio Wifi per i frequentatori della piazza.

In parallelo, sarà avviata una complessiva riqualificazione degli spazi e degli elementi di arredo urbano,"inclusa un'attenta rifunzionalizzazione delle componenti di piazza Ferrari e una ridefinizione del disegno delle specie arboree per migliorare la visibilità ambientale e la fruibilità del luogo, verranno inoltre messi a dimora nuovi cespugli sempreverdi e fioriti".

Renderg Piazza Ferrari di Rimini

Anche l'area destinata al gioco verrà ripensata e riqualificata attraverso un ampliamento delle superfici destinate a questa importante funzione della piazza.

La nuova area gioco di circa 220 metri quadrati complessivi sarà caratterizzata da una nuova pavimentazione in gomma antitrauma, su cui saranno presenti disegni di piante e fiori rafforzando così la vocazione a piazza-giardino e l’identità del luogo.

Tale superficie garantisce l’inclusività dell’area giochi che sarà quindi accessibile a tutti i bambini, anche dalle limitate capacità motorie. Saranno previste anche nuove attrezzature ludiche inserite però nell'ambito di lavori complementari di riqualificazione della Piazza.

La riqualificazione dell’area giochi si basa sull’accorpamento delle attrezzature gioco in un unico spazio della piazza (l’attuale area giochi è suddivisa in due parti) all’interno di una delle aiuole verdi sul lato opposto della Domus, lungo la Via Gambalunga.

"Questa operazione- evidenziano da palazzo Garampi - consente anche di liberare l’area verde adiacente alla Domus da funzioni non prettamente storico-culturali enfatizzando così l’edificio di copertura delle preesistenze archeologiche. In conseguenza alla demolizione dell’edicola di giornali, l’area destinata all’area giochi potrà essere ampliata e congiuntamente potrà essere ripristinata la linearità dei percorsi della piazza".

Street Tutor in piazza Ferrari di Rimini

Oltre alle attività di opera pubblica sono previste azioni di prevenzione sociale e comunitaria per favorire l'inclusione e la socializzazione anche con l'utilizzo della figura dello street tutor, per rafforzare la percezione di pubblica sicurezza da parte dei fruitori della piazza.