Botta e risposta Renzi-Morolli Piazza Tre Martiri tra buche e ristagni d'acqua: Comune di Rimini valuta interventi sulla pavimentazione

Il consigliere Gioenzo Renzi denuncia il degrado delle lastre installate nel 2000. L'assessore Morolli annuncia una mappatura completa per programmare lavori di manutenzione straordinaria

Il consigliere di Fratelli d'Italia, Gioenzo Renzi, chiede un intervento di riqualificazione della pavimentazione di Piazza Tre Martiri. "La pavimentazione, realizzata nel 2000 con un investimento di circa tre miliardi di lire e utilizzando lastre di arenaria e pietra calcarea, versa oggi in condizioni fortemente degradate. Gran parte della superficie è ammalorata, disseminata di buche e avvallamenti che, ad ogni pioggia, si trasformano in una distesa di pozzanghere", evidenzia il consigliere del centrodestra riminese, che lamenta interventi da parte di Anthea di "rattoppo", che non affrontano il problema e "non impediscono il progressivo deterioramento dell'intera pavimentazione".

"Piazza Tre Martiri presenta effettivamente situazioni di esfoliazione (perdita di strati) che la pietra subisce nel tempo e irregolarità dovute in generale alle caratteristiche del materiale e alla presenza di traffico che accentua queste criticità. La società Anthea, nell'ambito della manutenzione ordinaria, è intervenuta dove necessario per mantenere in efficienza la pavimentazione con interventi puntuali di sostituzione delle lastre che presentavano le situazioni più pericolose. Si conferma la formazione di piccoli denti di qualche millimetro in cui, quando piove, si formano a macchia dei piccoli ristagni d’acqua", esordisce in risposta l'assessore Mattia Morolli, che rassicura: "Gli interventi eseguiti da Anthea permettono di affermare che attualmente non sono presenti situazioni di pericolo". Ma annuncia: "Si potrebbe anche ragionare su interventi più radicali, ad esempio la sostituzione della pietra utilizzata in piazza Tre Martiri".

"È evidente però che questo processo richiederebbe una rivisitazione complessiva delle scelte già adottate per il centro storico da parte della Soprintendenza, con un impegno economico assolutamente rilevante che non può limitarsi al solo perimetro di piazza Tre Martiri e pertanto si ritiene che tale processo sia di difficile attuazione. Alla luce di quanto sopra esposto, l'Amministrazione comunale, in coordinamento con la società Anthea, ha eseguito una mappatura completa delle singole lastre della piazza per pianificare interventi mirati di manutenzione straordinaria da inserire nelle prossime programmazioni", le parole di Morolli.