Piazzale Kennedy di Rimini cambia volto nelle ore notturne: restyling del sistema di illuminazione

"Oggi cittadini e turisti possono vivere un belvedere ancora più accogliente", le parole dell'amministratrice unica Nadia Rossi

Piazzale Kennedy torna a illuminarsi e a valorizzare uno degli scorci più suggestivi del frontemare di Rimini. È stato infatti completato da Anthea l'intervento finalizzato a restituire piena funzionalità al sistema di illuminazione dell’area, migliorando al tempo stesso la qualità estetica, il comfort visivo e la sicurezza del belvedere affacciato sul mare. "La luce, soprattutto in uno spazio aperto e fortemente frequentato come Piazzale Kennedy, rappresenta infatti un elemento fondamentale non solo per la sicurezza, ma anche per la percezione e la qualità dell’esperienza urbana. Per questo motivo il lavoro non si è limitato a un semplice ripristino funzionale degli impianti, ma si è tradotto in un intervento complessivo di riqualificazione capace di esaltare l’identità architettonica e paesaggistica dell’area, evitando fenomeni di abbagliamento e contenendo l’inquinamento luminoso", si legge in una nota di Anthea. Durante l'intervento, i tecnici hanno effettuato anche un controllo approfondito delle linee elettriche e delle apparecchiature di alimentazione dell’impianto, intervenendo per garantire la piena efficienza e sicurezza dell’intero sistema. "Oggi cittadini e turisti possono vivere un belvedere ancora più accogliente, armonioso e capace di valorizzare la straordinaria vista mare che caratterizza questo tratto della città. È un intervento che si inserisce nel più ampio percorso di riqualificazione urbana e valorizzazione del frontemare promosso dal Comune di Rimini, con particolare attenzione ai luoghi simbolo e alla qualità dell’esperienza urbana", aggiunge l'amministratrice unica di Anthea, Nadia Rossi.