Piccoli furti e vandalismi ai cimiteri, Rimini mette in campo le telecamere

225.000 euro per installare 29 telecamere

Rimini, come altre città della provincia, spesso si trovano alle prese con episodi di piccoli furti e danneggiamenti nei cimiteri, gesti che non creano grossi economici, ma che costituiscono uno sfregio verso i defunti e i loro cari. A Rimini si è scelto così di potenziare il sistema di videosorveglianza, come annunciato dal capogruppo del pd Matteo Petrucci. L'amministrazione ha stanziato 225.000 euro per l'installazione di 29 telecamere nei 12 cimiteri cittadini. “Da tempo, come Pd ci siamo fatti portavoce di un’esigenza manifestata da diversi cittadini che ora trova realizzazione. È successo infatti che durante una visita qualcuno abbia subito furti o danneggiamenti, ma la videosorveglianza non è soltanto una questione di sicurezza: è anche una forma di rispetto. Significa proteggere luoghi che appartengono alla memoria della nostra comunità, tutelare le tombe e il patrimonio pubblico e contrastare quei comportamenti che offendono la sensibilità delle famiglie con uno strumento concreto di prevenzione e tutela” , evidenzia Petrucci.

“L’intervento risponde a una necessità concreta: prevenire appunto episodi di danneggiamento, furti e comportamenti incivili e garantire maggiore tutela ai cittadini e ai loro cari. Ed è particolarmente significativo che la videosorveglianza venga estesa all’intero sistema dei cimiteri comunali, senza lasciare indietro le strutture più periferiche che per loro natura sono più facilmente soggette a episodi di microcriminalità e vandalismo. La sicurezza e il decoro dei cimiteri sono un tema che riguarda tutta la comunità", chiosa.