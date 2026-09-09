Piccoli negozi a rischio, anche Fratelli d'Italia a sostegno della proposta di legge di Confesercenti

L'annuncio arriva dal coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Nicola Marcello

Fratelli d'Italia aderisce alla proposta di legge di iniziativa popolare promossa da Confesercenti, "Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità", e sostiene la raccolta firme a suo sostegno.L'annuncio arriva dal coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Nicola Marcello, da tempo impegnato sui temi della tenuta del tessuto commerciale e dei servizi di prossimità."Il commercio di vicinato non è soltanto un fatto economico: è presidio di socialità, di sicurezza e di vita nei nostri centri storici come nei piccoli comuni dell'entroterra", dichiara Marcello, che aggiunge: "La desertificazione commerciale svuota le strade, impoverisce i quartieri e lascia sole soprattutto le persone più fragili. Per questo Fratelli d'Italia Rimini ha scelto di mettere la propria firma accanto a quella di Confesercenti".



La proposta punta su alcuni pilastri concreti: l'istituzione delle Zone Economiche Speciali di Prossimità (ZESpro) nei centri urbani e nei piccoli comuni, un regime fiscale di vantaggio per le attività di vicinato e i servizi locali, semplificazioni burocratiche per alleggerire la gestione quotidiana delle piccole imprese, un fondo dedicato alla rigenerazione urbana e regole più eque per riequilibrare la concorrenza tra i negozi fisici e i giganti del web.



"Guardiamo con favore a un percorso che affida al Governo e alle Regioni gli strumenti per intervenire in modo mirato sui territori - prosegue Marcello - e la nostra provincia, con le sue vie commerciali e i suoi borghi, ha tutto l'interesse a essere protagonista di questa stagione di rigenerazione. Come Fratelli d'Italia continueremo a fare la nostra parte, in Regione e sui territori, perché a queste proposte seguano risposte concrete per commercianti, artigiani e cittadini".

