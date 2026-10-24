Calcio Eccellenza B Pietracuta, Bindi ancora tabù: sorride il Castenaso che aggancia l'Imolese (1-3)

Di Gessaroli il gol dei rossoblù di Fregnani

Pietracuta – Castenaso 1-3

PIETRACUTA: Mattei, Galassi, Faeti, Proverbio (29’ st Proverbio), Guidi M., Tiraferri (40’ st Marinucci), Sapori (29’ st. Cuomo), Fabbri, Rivi (40’ st Angelini), Zanni, Gessaroli (25’ st Sensoli). A disp.: Battistini, Alessi, Domeniconi, Pacini. All.: Fregnani.

Castenaso: Albieri, Magli (29’ st Alberti), Magliozzi, Canova (40’ st. G.Guidi), Farini, Caselli, Monti, Colli (25’ st S.Guidi), Castellacci (11’ st Ghiselli), Jammeh, Arseni (1’ st Mekhchane). A disp.: Vitali, Busi, Del Bianco, Barattini. All.: Regno.

ARBITRO: Battilani di Imola.

RETI: 16’ pt Castellacci, 18’ pt Arseni, 39’ pt Gessaroli, 22’ st Canova (rig.).

AMMONITI: Tiraferri, Fabbri, Rivi, Castellacci.

ESPULSO: 40’ pt Faeti.

PIETRACUTA Un Castenaso lanciatissimo supera il Pietracuta in trasferta, grazie soprattutto a un micidiale uno-due assestato agli avversari nella prima parte di gara. Gli ospiti disputano una partita di livello, meritando sicuramente la vittoria, anche se sul risultato finale pesano alcune decisioni arbitrali contestate dai locali, due in particolare: l’espulsione diretta di Faeti allo scadere del primo tempo e il rigore concesso ai granata a metà ripresa.

La prima occasione da gol arriva all’11’ ed è a favore degli ospiti: Castellacci scatta al centro dell’area, ma Mattei, in uscita, arriva prima di lui sul passaggio filtrante. L’azione si ripete al 16’, ma questa volta Castellacci riesce a controllare il pallone e a segnare con un preciso diagonale. Il Pietracuta concede troppo spazio a centrocampo, dove gli attaccanti del Castenaso si inseriscono con eccessiva facilità, trovando il raddoppio appena due minuti più tardi. Jammeh, lanciato sulla destra, serve al centro l’accorrente Canova, che di prima intenzione gira il pallone verso sinistra, dove il solitario Arseni non ha difficoltà a battere Mattei con un destro indirizzato sul secondo palo. Il Pietracuta prova a reagire e trova la prima conclusione verso la porta avversaria al 27’, quando Zanno, da fuori area, calcia abbondantemente sopra la traversa. Le speranze dei rossoblù riprendono quota al 39’: Sapori pesca Rivi sulla trequarti e il centravanti locale, di prima intenzione, serve Gessaroli, che controlla e di sinistro piazza il pallone imparabilmente a fil di palo. La gioia dei locali dura appena un minuto, il tempo necessario per assistere a un intervento deciso di Faeti ai danni di Arseni, giudicato da Battilani meritevole del cartellino rosso.

Nella ripresa gli ospiti sfruttano la superiorità numerica e sfiorano il gol al 9’, quando Jammeh, dal centro dell’area, spreca una comoda occasione calciando sopra la traversa. Due minuti più tardi, Canova su punizione scheggia la parte alta della traversa. Ancora Canova, al 18’, si trasforma in assist-man per l’accorrente Ghiselli, che a sua volta non riesce a centrare lo specchio della porta. Il gol della staffa arriva comunque al 22’, quando Tiraferri, nel tentativo di chiudere su un lungo lancio, si scontra con Jammeh. Entrambi finiscono a terra e l’arbitro giudica falloso l’intervento del difensore, concedendo il calcio di rigore. Dal dischetto, Canova spiazza Mattei. A questo punto, la partita ha poco altro da dire sul piano del risultato, ormai di fatto ipotecato dal Castenaso. Da segnalare una bella parata in tuffo di Mattei su una conclusione di Jammeh al 26’, un colpo di testa di Rivi al 38’, che impegna Albieri nell’unico vero intervento della partita, e un’occasione fallita da Alberti, che al 47’ calcia alto da buona posizione.