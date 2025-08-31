Pietracuta Calcio, al Bindi c'è il Santarcangelo. Mister Cevoli: "Faremo un calcio propositivo"

Le parole del nuovo allenatore rossoblù: "Santarcangelo? Squadra organizzata e agguerrita"

di Riccardo Giannini

Oggi (domenica 31 agosto) prende il via il campionato di Eccellenza. Nel girone B la grande favorita è la Spal, con le bolognesi Mezzolara e Castenaso che proveranno a fare lo sgambetto alla formazione estense. Tra le compagini di alta classifica non va dimenticato il Pietracuta, che dopo 10 anni ha cambiato guida tecnica: in panchina, al posto di Luca Fregnani, c'è il ct della nazionale sammarinese Roberto Cevoli. Domenica scorsa, nel primo turno di coppa, i rossoblù hanno espugnato 1-0 il Valentino Mazzola di Santarcangelo, grazie a un gol di Michele Cevoli, figlio dell'allenatore. Oggi le due squadre si riaffrontano al Bindi di Pietracuta, con fischio di inizio alle 16.30: sarà quindi derby bis alla riminese, Alta Valmarecchia "contro" Bassa Valmarecchia.

"Mi hanno fatto una buonissima impressione - dice mister Cevoli - ma il loro allenatore lo conosco bene, è bravo, ha una bella cultura del lavoro. Sapevo di trovarmi di fronte una squadra agguerrita, organizzata. Hanno dei buoni giocatori: speriamo di vincere, ma sappiamo che sarà partita difficile, come domenica scorsa".

Al Mazzola il Pietracuta si è presentato con una formazione offensiva: difesa a 4, Capicchioni davanti alla difesa, due mezzali come Zannoni e Sapori, che lo scorso anno operava come trequartista esterno, gli attaccanti Bernardi e Mastroianni a formare il tridente offensivo con il fantasista Sensoli. "Per come intendo io il calcio, cercherò di essere sempre propositivo per vincere le partite, giocando a calcio. Più metto attaccanti, meglio è, per raggiungere questo obiettivo. Poi bisogna avere i giusti equilibri", evidenzia Cevoli. Sulla posizione di Sapori e Zannoni, il tecnico sottolinea: "Sapori mi piace molto: è un ragazzo molto propositivo, gli piace giocare con la palla nei piedi. A volte un po' troppo. Ha lo stimolo a cercare la palla, è una buona qualità. Zannoni l'ho sempre utilizzato da mezzala, in nazionale, facendo delle buone partite".

A proposito di formazione, quella di oggi non dovrebbe discostarsi da quella di 7 giorni fa. Contadini è recuperato, ma ha pochi minuti nelle gambe, Lazzari è invece out: "Si è rotto la clavicola con il Misano, fortunatamente è stata una frattura composta. Deve aspettare il via libera dall'ortopedico". La novità sarà il ritorno di Amici in porta: "Il titolare è lui, sono stato chiaro. Ha più esperienza. Giardini lo utilizzeremo in coppa. Poi il campo è sempre giudice inappellabile. Se Giardini farà molto bene e Amici un po' meno...farò giocare chi mi dà più garanzie".

Formazione probabile del Pietracuta (4-3-3): Amici - Fabbri (Faeti), M.Cevoli, Valentini, Giocondi - Sapori, Capicchioni, Zannoni - Bernardi, Mastroianni, Sensoli. All.: R.Cevoli.



