Pietracuta Calcio, ecco il secondo portiere: l'ex Cesena Alessio Giardini

Ha giocato a Cattolica e Levico Terme ed è un classe 2005

Alessio Giardini, classe 2005, è il nuovo portiere del Pietracuta. Si aggiunge al nazionale sammarinese Pietro Amici. Giardini, cresciuto nelle giovanili del Cesena e della Vis Pesaro, due anni fa vestiva la maglia del Cattolica in Promozione. La scorsa stagione ha militato in Eccellenza nel Levico Terme. La rosa rossoblù arriva a 22 elementi, con un unico tassello mancante: il centrocampista. Oggi il Pietracuta inizierà la preparazione agli ordini di mister Cevoli in vista del prossimo campionato di Eccellenza.

La rosa del Pietracuta

Portieri: Amici Pietro (2004), Giardini Alessio (2005).



Difensori: Cevoli Michele (1998), Fabbri Federico (2001), Faeti Alessandro (2002), Giocondi Simone (2002), Matteoni Giacomo (2002), Pasolini Marco (2003), Valentini Giacomo (2001).



Centrocampisti: Capicchioni Lorenzo (2002), Contadini Andrea (2002), Mani Kristjan (1999), Proverbio Alessandro (2005), Sapori Thomas (2001), Sensoli Nicko (2005), Valli Casadei Matteo (2005), Zannoni Samuele (2002).



Attaccanti: Bernardi Edoardo (2003), Giacopetti Nicolas (2006), Mastroianni Joel Nunez (1993), Pierini Julian (2005).