Pietracuta Calcio, ecco la rosa agli ordini di mister Cevoli: al via la preparazione

Mancano ancora due tasselli, il secondo portiere e un centrocampista

di Riccardo Giannini

Oggi (lunedì 28 luglio) si apre una nuova pagina della storia del Pietracuta Calcio. Allo stadio Bindi inizierà la preparazione in vista del prossimo campionato di Eccellenza: dopo 10 anni non sarà Luca Fregnani a guidare il gruppo, ma Roberto Cevoli. L'ex difensore, oggi ct della nazionale del Titano, ricoprirà il doppio incarico, sedendosi anche sulla panchina del Pietracuta, dopo l'accordo tra la società rossoblù e la Federazione Sammarinese Gioco Calcio. Con Cevoli ci saranno anche il preparatore dei portieri Magnani, il preparatore atletico Celli, che affiancherà Claudio Balducci, confermato nello staff dopo i suoi trascorsi da portiere del Pietracuta, e il match Analyst Turroni. Cambiamenti significativi per una piazza che negli anni si è imposta nel panorama sportivo emiliano romagnolo a suon di risultati e traguardi raggiunti. Merito di giocatori, allenatore, ma anche della società, in primis del ds Sandro Conti, abile comandante nei mari tempestosi del calciomercato. Il lavoro di Conti non è ancora finito: il Pietracuta avvia la preparazione con la rosa completata al 90%, mancano ancora il secondo portiere e un centrocampista. Nel gruppo ci sono in confermati Fabbri, Faeti, Matteoni, Pasolini, Capicchioni, Contadini, Mani, Proverbio, Sapori, Zannoni, Bernardi e Pierini: a loro si sono aggiunti bomber Mastroianni e una nutrita pattuglia di nazionali sammarinesi, dal portiere Amici al difensore esterno Giocondi. Cevoli imposterà il Pietracuta sul 4-1-4-1/4-3-3 della nazionale, con Mastroianni terminale offensivo, Contadini e uno tra Sapori e Sensoli a operare sulle fasce, Capicchioni davanti alla difesa e due interni di qualità, Mani e Zannoni, in difesa ci sono i jolly Fabbri e Pasolini, con Giocondi e Faeti destinati a occupare le fasce, i sammarinesi Cevoli, Valentini e Matteoni in lizza per due maglie al centro della retroguardia. La rosa, in attesa degli ultimi due ritocchi, conta 21 giocatori ed è formata da giocatori duttili. Con la retrocessione del Novafeltria e la promozione del Tropical Coriano, nel girone B di Eccellenza i rossoblù rappresentano la Provincia di Rimini con la matricola Young Santarcangelo: due squadre che non sembrano intenzionate ad accontentarsi di una salvezza tranquilla.

La rosa del Pietracuta

Portieri: Amici Pietro (2004)



Difensori: Cevoli Michele (1998), Fabbri Federico (2001), Faeti Alessandro (2002), Giocondi Simone (2002), Matteoni Giacomo (2002), Pasolini Marco (2003), Valentini Giacomo (2001).



Centrocampisti: Capicchioni Lorenzo (2002), Contadini Andrea (2002), Mani Kristjan (1999), Proverbio Alessandro (2005), Sapori Thomas (2001), Sensoli Nicko (2005), Valli Casadei Matteo (2005), Zannoni Samuele (2002).



Attaccanti: Bernardi Edoardo (2003), Giacopetti Nicolas (2006), Mastroianni Joel Nunez (1993), Pierini Julian (2005).