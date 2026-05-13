Pietracuta Calcio, la salvezza corona una grande rimonta: saranno 5 campionati di fila in Eccellenza

Zanini protagonista sulla panchina. Ora riflessioni sul progetto "San Marino"

Con una grande rimonta e il pari decisivo nei playout con la Sampierana, il Pietracuta ha conquistato la salvezza. Un risultato non banale, perché per la piccola società del presidente Carli, la prossima, sarà la quinta stagione consecutiva in Eccellenza. Sarà un girone di fuoco con Rimini, Tropical Coriano, Imolese, Sammaurese, Santarcangelo. E proprio la Sammaurese, si vocifera nell'ambiente, potrebbe essere la squadra a prendere il testimone dal Pietracuta, nell'ambito della collaborazione con la Federazione Sammarinese Gioco Calcio. Il blocco della rosa rossoblù, quindi, potrebbe essere "trasferito" a San Mauro Pascoli, costringendo l'area tecnica del Pietracuta a rivedere completamente l'organico. Quest'anno, tra i giocatori sammarinesi che si sono maggiormente messi in evidenza, il centrocampista Lorenzo Capicchioni e la mezzala offensiva Samuele Zannoni, che hanno confermato anche le loro doti balistiche, segnando rispettivamente 4 e 9 gol (7 su azione). Merita una menzione anche il giovane attaccante Nicolas Giacopetti, sei reti, bravo a difendere i palloni, insidioso quando nelle ripartenze dispiega la progressione negli spazi. Non sarà facile quindi costruire un Pietracuta competitivo, anche se giocatori come Mani, Sapori e Faeti sono delle certezze. Dopo la festa salvezza, sono giorni di riflessione per il ds Sandro Conti, anima del Pietracuta. Se il Milan piange in queste settimane la mancanza della bandiera Maldini in società, a Pietracuta Conti bisogna tenerselo stretto, anche se le scorie di fine stagione si fanno sentire sempre. L'intuizione Zanini, d'altra parte, ha salvato la stagione: con il tecnico bellariese, i rossoblù hanno avuto una media di 2,25 punti a partita, ritmi da promozione. Giorni di riflessione, poi il nuovo Pietracuta è pronto a ripartire, per la quinta volta consecutiva nella seconda categoria dilettantistica.