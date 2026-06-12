Pietracuta Calcio, una rosa da ricostruire: primi tasselli per il ds Conti

Tre ritorni e tre conferme

Una rosa completamente da ricostruire per il Pietracuta, dopo un anno di sodalizio con la federazione sammarinese, che ha scelto di sviluppare il progetto, dal prossimo campionato, con il Tropical Coriano. Il ds Sandro Conti è partito da tre conferme e tre ritorni, che si vanno ad aggiungere al ritorno, sulla panchina, di Luca Fregnani. Nel 4-2-3-1 del tecnico, infatti, il ruolo di attaccante centrale sarà affidato a Luca Rivi, classe 1999, dopo un anno di stop per un infortunio. Alle sue spalle opererà Filippo Fabbri, classe 1995, che con Fregnani ha disputato grandi stagioni, sia sotto il profilo delle prestazioni, sia sotto il profilo realizzativo. In mediana è un punto fermo Krjstian Mani, mentre come trequartista esterno c'è la preziosa conferma di Thomas Sapori. In difesa ecco Davide Celli, che negli ultimi 18 mesi ha militato in Promozione nel Verucchio e nella Stella, in Eccellenza col Pietracuta nella prima parte del campionato 2022-2023. La fascia destra sarà ancora calcata dal terzino Alessandro Faeti. Senza i sammarinesi, al Pietracuta serve coprire, da conferme e nuovi arrivi, gli altri ruoli della formazione titolare: portiere, terzino sinistro, un difensore centrale, un mediano e un esterno offensivo, poi la rosa dovrà essere completata anche per quel che riguarda la panchina. Non mancherà l'inserimento di 2-3 giocatori della formazione allievi.